Marcos, hostelero en Alicante: "Las reservas para cenas de Navidad se adelantan a noviembre para ahorrar 10 euros"

Si Mariah Carey proclama cada 1 de noviembre que ya es tiempo de Navidad, el público y las administraciones así lo asumen adelantando el encendido de las luces para las fiestas. Y con ellas, también las cenas de empresa. Marcos Torres cuenta que en su restaurante Treinta y Tantos de Alicante reciben peticiones desde finales de julio. Y hacerlo tiene su fondo económico: ahorrar hasta diez euros por comensal.

"Las reservas cada año se van adelantando más", cuenta desde la sala de su céntrico local. "Este año ha batido un poquito más el récord y a finales de julio empezamos a recibir las primeras", asegura. Una tendencia que no le ha llegado a sorprender porque desde la pandemia la gente planifica con más antelación.

El hostelero destaca que, si bien la gente siempre ha sido previsora, la demanda es tan alta que "sabe que eso ya no vale" porque "ya no llegan a coger mesa" si esperan demasiado.

¿Quiénes son los primeros en reservar y qué buscan? Aunque las primeras reservas suelen ser de grupos, el fenómeno incluye "reservas también pequeñas de cuatro o cinco personas". No obstante, las que más se adelantan son "grupos desde seis personas a 20 o 30 personas, empresas que lo dejan ya cerrado porque luego tienen problemas".

"Normalmente los que son muy, muy previsores efectivamente suelen elegir las fechas más complejas de diciembre", prosigue el hostelero. Estas son típicamente los fines de semana previos a Nochebuena. Las empresas, por su parte, intentan "buscar más el hueco en un viernes" para despedirse de la jornada laboral, y si no lo encuentran, se van al jueves o incluso miércoles.

Eso se traduce en que este año, afirma, los días potentes del mes de diciembre, incluyendo todos los viernes y sábados, están completos desde hace dos meses. "Este año nosotros hemos batido récord de hace más de dos meses y medio, estamos completos el día de Navidad", apunta.

Hay otro factor que influye, y cree que mucho en adelantar esta clase de encuentros a noviembre, cuando antes de 2020 (recordemos, pre Mariah Carey) era un mes de muy baja demanda.

Ya no.

En la actualidad, la última semana ya es muy buscada, lo que ha hecho que la penúltima suba en reservas. Así que en esas llamadas al local no se sorprenden cuando les reservan desde mediados hasta finales de noviembre "con la finalidad de hacer una cena de empresa, porque así nos lo transmiten, que es cena de empresa de Navidad".

La gran ventaja para el cliente es la economía. Marcos confirma que la diferencia de coste "pueden estar en unos diez euros más o menos por menú". Así lo comprueban porque en noviembre, a los grupos se les da a elegir entre los menús regulares del año y los de Navidad, y "normalmente se van por unos menús más económicos".

Eso sí. Un factor a tener en cuenta es que, si bien se reserva con esa antelación, hay que pagar fianza y el precio del menú no se sabe hasta octubre.

Sobre ese pequeño pago anticipado Marcos destaca que se toma esta medida porque se encontraron con reservas para grupos grandes que finalmente se quedaban en la mitad o, en el peor de los casos, no acudían. En su caso, la ponen en 50 euros y ya no han tenido problemas con ello.