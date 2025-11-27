Así será el cóctel solidario en el Castillo de Santa Bárbara con el que se recaudarán fondos para los niños con cáncer

El próximo 11 de diciembre el Castillo de Santa Bárbara será escenario de un cóctel solidario en el que los asistentes podrán disfrutar de una experiencia gastronómica en la emblemática fortaleza y recaudar fondos para Aspanion (Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana).

Aspanion es una asociación creada por las familias afectadas en el año 1985 con el fin de asegurar la mayor calidad de vida posible a los niños y adolescentes afectados y a su entorno más cercano. Su función principal es ofrecer atención psicológica y social, entre otras como inserción social e investigación o apoyo económico.

El evento tendrá lugar en un icono de la ciudad que se eleva sobre el mar Mediterráneo y ofrece unas vistas inigualables de Alicante, su bahía y su skyline. "Cenar en este escenario, de noche y con una ambientación especialmente cuidada, convierte la velada en una experiencia exclusiva, difícilmente repetible en otros espacios", señalan desde la organización.

La velada, que tiene un precio de 65 euros, contará, además, con un momento artístico muy especial: durante la cena, los asistentes disfrutarán en directo de la voz de Vera Lu, cantante de jazz que combina clásicos atemporales con guiños al swing y la bossa nova en un repertorio cuidadosamente seleccionado para la ocasión.

La experiencia comenzará a las 20:00 h en el Salón Felipe II (frente al patio de armas. En cuanto al menú, Catering Montoro firma una propuesta mediterránea contemporánea, pensada para el entorno del Castillo de Santa Bárbara. Cocina limpia, sabor reconocible y presentación elegante, con ritmos de servicio ajustados al atardecer y a las dinámicas del evento.

El menú estará compuesto por snaks: palomitas con mantequilla tostada, raíces crujientes con polvo de wasabi y frutos secos garrapiñados especiados.

Aperitivos fríos: Gazpacho de piña y coco con espuma de frambuesa, causa limeña con tartar de atún, profiterol de foie con confitura de tomate y vainilla, steak tartar sobre pan brioche y mantequilla de hierbas, panipuri relleno de mousse de salmón y caramelo de anguila, cogollo relleno de láminas de picaña y salsa tonnata y pavo al curry: crujiente de tapioca, finas láminas de pavo y emulsión de curry.

Los aperitivos calientes serán: Ostra crujiente con emulsión de wasabi, croqueta de jamón ibérico con emulsión trufada, gamba en tempura de algas con emulsión de sus cabezas, mollete de papada con mozzarella fundida y orégano, rodaballo a la brasa con pilpil de sus espinas y miel de ajo negro.

Y el dulce lo pondrán un bizcocho suave de chocolate con toffe de caramelo salado y ded Velvet. El aforo del evento está limitado a 220 personas.