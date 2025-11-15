Teselas: la esencia de Alicante servida con honestidad y elegancia en un espacio icónico, el Real Liceo Casino

El 17 de marzo de 2022 abrió un nuevo concepto de restauración en Alicante, Teselas. Nuevo, pero anclado en la tradición, en los sabores más identificables del Mediterráneo. Porque para su CEO, Pedro Romero, "lo esencial es honrar el producto y su origen, apostando por una cocina mediterránea y de mercado, con productos de kilómetro cero y mantener el fuerte arraigo alicantino".

Tras una etapa inicial en la que había presencia de cocina fusión y ciertos excesos creativos en el emplatado, la familia Romero y su equipo tomaron la decisión radical de ir hacia la sencillez y la autenticidad, ahora con Javier Villegas como chef.

“El emplatado debe estar impoluto y ser una ejecución perfecta, pero sin abandonar el producto. Tampoco queremos que el plato tenga muchísimos ingredientes o una mezcla de cosas porque al final nunca sabes de qué tipo de cocina estás hablando. Desde mi punto de vista, la cocina fusión se ha convertido en cojo esto y cojo lo otro, lo mezclo, porque son dos elementos que me gustan y, bueno, tiene que salir algo bueno”.​

En Teselas, los platos optan por no innovar en exceso, sino por fidelizar a través del sabor de siempre, manteniendo clásicos alicantinos como los arroces -ocho tipos fijos durante el año-, con el arroz con pata o el arroz de rape y almejas como estrellas, y variando con la temporada según la tradición local.​ Quizás por eso en muy poco tiempo han sido reconocidos como el restaurante número 79 de la Comunitat Valenciana según la guía Macarfi.

Uno de los reservados de Teselas en el Casino de Alicante.

Un espacio con memoria y magia

Ubicado en el histórico Real Liceo Casino de Alicante , Teselas es algo más que un restaurante. Es parte de la memoria colectiva de la ciudad. Muchos clientes acuden por el recuerdo de bodas y eventos de generaciones pasadas, en busca de ese ambiente cálido y familiar que Romero considera esencial: “Había muchas ganas de que alguien llegase aquí e hiciese algo correcto, humano, normal, que tuviese un buen servicio, una buena cocina y que estuviese en un ambiente agradable”, afirma el propietario.​

Esta conexión emocional con el entorno ha logrado que tanto alicantinos como turistas se sientan identificados y cómodos, generando una experiencia que va más allá de la gastronomía y se apoya en la autenticidad del lugar.​

Los propietarios de Teselas insisten en ofrecer un precio equilibrado a cambio de calidad y un espacio único, desmintiendo la idea preconcebida de que un restaurante en el Casino es solo para celebraciones costosas. “No es un sitio donde tengas que salir pagando 80 euros por cabeza. Tenemos un menú ejecutivo de lunes a viernes por menos de 25 euros, y una carta para todo tipo de ocasiones”, explica.

Pedro Romero durante la entrevista. Iván Villarejo

Mientras otros restaurantes apuestan por la notoriedad del cocinero, Teselas ha querido que su esencia “hable por sí sola”, promocionando más el entorno y la experiencia que la autoría culinaria. “Al final, los chefs van y vienen, pero quienes decidimos la esencia de Teselas somos nosotros, la familia Romero”, remarca la apuesta por un legado empresarial y familiar.​

El objetivo es que todo el mundo pueda disfrutar del espacio y la comida sin exclusiones.​ "Vamos cambiando los platos de la carta en función de la estacionalidad, pero evidentemente hay ciertos platos que los mantenemos siempre. Los platos que definen Alicante y su provincia. Lo hacemos en un ambiente un poco más elegante, más histórico y dándole un poco más contexto a la comida. Pero siempre platos que sabemos que han gustado, gustan y gustarán a los alicantinos. No es tan complicado".

Para Romero, la memoria es importante: "Hay muchísima gente que viene y me dice 'mi madre se casó allí hace 50 años. Y la mía también lo hizo, se casó la primera vez aquí. El lugar trae recuerdos a la gente. Por eso había muchas ganas en la ciudad de que alguien llegase aquí y hiciese algo correcto, porque es lo que se merece este lugar".

La elegancia de Teselas se encuentra en todos los detalles.

Tradición, calidad y compromiso

Teselas está dispuesto a cambiar las ideas preconcebidas del alicantino sobre el Casino. No es solo un restaurante para festividades y celebraciones, aunque también. El restaurante cuenta con varios espacios diferenciados que permiten adaptarse a todo tipo de eventos y públicos. Dispone del restaurante principal, el emblemático salón Imperio, salones privados para celebraciones o reuniones, una entreplanta habilitada para eventos y una terraza balcón con vistas privilegiadas. Estas zonas se han ido rehabilitando progresivamente, permitiendo que Teselas ofrezca tanto ambientes íntimos como áreas para grandes celebraciones o fiestas, como el tardeo joven, con música y DJ en fechas señaladas.​

En cuanto a accesibilidad, aunque la entrada principal del casino presenta escaleras, Teselas dispone de un acceso alternativo por la calle San Fernando 29, especialmente pensado para proveedores, trabajadores y para cualquier cliente con movilidad reducida que necesite ascensor. Así, el restaurante garantiza el acceso cómodo y seguro para personas mayores o con capacidades diferentes, asegurando que puedan disfrutar sin barreras de todos los servicios y del entorno singular del casino

"El alicantino medio puede tener la idea de que es un restaurante solo para momentos muy específicos, que es muy caro por estar en el Casino. Evidentemente, por esa creencia los días que más llenamos coinciden con fiestas. Pero yo estoy seguro de que si alguien viniese a tomar algo por primera vez, se da cuenta de que es un sitio en el que perfectamente se puede venir tanto a tomar una cerveza, un cóctel o una tapa", señala su propietario.

La cocina de Teselas está abierta todo el día de 12 de la mañana a 12 de la noche. "Si quieres venir un día a las 7 de la tarde a tomarte un plato de jamón y a picar algo, puedes. No es un sitio que tengas que verte obligado a salir pagando 80 euros por cabeza".

"La gente tiene que salir comiendo bien y tiene que salir con una experiencia agradable. Si el cliente siente que por lo que has vendido no vale lo que realmente le has cobrado, muy rara vez se lo va a recomendar a alguien. De cada persona que sale comiendo bien, diez se enteran de que en Teselas se sale comiendo bien. Si todos los días tienes 30 clientes, son 300 clientes potenciales", analiza Romero.

Teselas continúa apostando por la cocina tradicional—como el caldo con pelota de la Vega Baja para Navidad, gazpachos de Pinoso o croquetas de calçots por temporada—y mantiene la mirada puesta en la satisfacción del cliente.

Pedro Romero en la terraza de Teselas, sobre la Explanada de Alicante y decorada para Navidad. Iván Villarejo

Romero defiende que en Alicante la apuesta debe ser por la calidad y no por precios bajos, planteando que la subida en el segmento turístico repercute en beneficio para la gastronomía local si se hace con honestidad y calidad.​ "No considero que seamos un restaurante barato. Tampoco caro. Creo que damos cocina de calidad, por estar en el sitio en el que estamos y porque queremos mantenerlo. Y creo que el equilibrio entre esas dos cosas es donde está el éxito. El precio medio por comer bien un domingo está en torno a 50 euros. Un precio asequible para las familias".

Navidades en Teselas

Teselas presenta una oferta navideña tradicional y de calidad tanto en Nochebuena (abre por primera vez) como en Nochevieja, adaptándose a lo esperado en fechas señaladas y apostando por menús que resaltan productos locales y sabores reconocibles. En la cena de Nochebuena, ofrecen una selección de mariscos como gamba roja, quisquilla y langostino, seguida de la posibilidad de elegir entre lubina o jarrete de cordero lechal como plato principal, reflejando tanto la tradición nacional como algún guiño a la gastronomía alicantina.

La experiencia se completa con postres y pequeños guiños festivos, como roscón de Reyes y música en vivo. El ambiente busca ser elegante pero cercano, pensado para quienes desean una noche especial en familia sin artificios excesivos, priorizando la calidad y la autenticidad.

Además, hay una cuidada selección de vinos. "El creador de nuestra carta de vinos es David Rabasa, el subcampeón del mundo de destilados en 2007-2008. Él nos elaboró tanto toda la carta de destilados como toda la carta de vinos en su día cuando abrimos hace cuatro años y luego se decantó por seguir su trayectoria en pequeñas bodegas, que es lo que le gusta, pero seguimos en contacto para todo lo referido a la asesoría de bebidas", explica Romero.

A esto hay que añadir el servicio de coctelería en Tesela, pensado para ofrecer una experiencia diferenciada y singular dentro de Alicante. El restaurante cuenta con una carta breve, pero exclusiva de seis cócteles de autor, creados especialmente para Teselas por Oculto, un reconocido asesor de coctelería local, con mezclas que no se encuentran en ningún otro local de la ciudad. Aunque no disponen de una extensa carta gráfica de cócteles tradicionales, el equipo de sala está preparado para elaborar cualquier cóctel clásico a petición del cliente, garantizando siempre una ejecución exquisita y cuidada