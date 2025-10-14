Daniel y Óscar traen a la ciudad de Alicante las hamburguesas con las que conquistan España

Sant Vicent del Raspeig les ha llevado a la gloria de las hamburguesas. Y ahora quieren traerlo al centro de la ciudad de Alicante. Los hermanos Victoria ya dejan huella con el anuncio de su nuevo local justo cuando acaban de ser elegidos entre los diez mejores locales de España.

Daniel explica que la expansión se debe a que el local en Sant Vicent, The VicBros Burgers, está "desbordadísimo". Para ellos, es un orgullo tener pronto su sede también en su ciudad.

El éxito les da la "fuerza necesaria" para expandirse, pues su producto "está más que contrastado", cuenta Daniel a EL ESPAÑOL. Así lo prueban sus victorias por el voto popular en The Champions Burger el concurso con el que recorren todo el país convenciendo al público plato a plato.

Este lunes unos carteles en el único local disponible en la Rambla anunciaban su próxima llegada. Llegar a ello ha sido "muy, muy difícil", asegura. Los precios estaban "desorbitados, muy elevados", e incluso llegaron a desistir en la búsqueda del local.

Y eso que más de uno les había sugerido que el sitio "daba igual" por la potencia de su marca. Pero Daniel y Óscar son "muy cabezones", reconoce. Querían que el segundo VicBros estuviera en un lugar "importantísimo, o sea, vital".

Finalmente, el local de sus sueños les llegó como un "regalo del cielo". Encontraron una oferta de la que solo revelan que no era barata. La asumieron con esfuerzo y se metieron "de cabeza" en el proyecto.

Llegarán a una zona con mucha competencia en la comida rápida, con franquicias que han llegado a marcharse sin cumplir un año. Ellos, en cambio, asumen el reto con "muchísimo optimismo". Daniel está "muy seguro del producto que manejamos" y de su compromiso con la calidad.

Están en un proceso constante de mejora, incluso de la carne y el pan. "Somos muy así, somos muy competitivos", afirma Daniel. Han invertido en nuevos equipos, como ahumadores americanos.

El local es un "señor local" donde no han "escatimado en el proyecto, en el diseño, en las maquinarias". Las dimensiones son notables, con casi 500 metros, destaca.

Por eso recalca que siempre hay hueco para quien "trabaja excelente y que tiene un producto que es diferencial". Con ese mensaje revela que este segundo local esperan que sea el primero de otros por la provincia. Un plan que para Daniel y Óscar siempre ha sido su sueño.

¿Y cuándo abre?

Daniel explica que buscan ofrecer una experiencia. Creen que la gente querrá sentarse a disfrutar, "aunque le guste la hamburguesa o no", solo por estar en él.

La apertura está prevista para febrero. Sin embargo, la idea principal es abrir antes, "no creo que sean más allá de enero, febrero," ya que la obra está encauzada.

Este local en Alicante será el "estandarte" y el modelo a seguir para la expansión a otras ciudades como Murcia, Benidorm o Valencia. "Va a quedar de leyenda," asegura Daniel.

Mientras eso llega, lo que ya se puede disfrutar en Sant Vicent del Raspeig es que el influente Joe Burger los ha seleccionado entre los diez mejores restaurantes de hamburguesas de España.

Un regalo que se ha hecho este público y que están siguiendo al ritmo de las publicaciones en redes del especialista. Aunque contaban con estar entre los quince primeros, Daniel confirma que son el número nueve de la lista. Cuando se publicó el resultado, estaban "súper contentos, la verdad, muy contentos".

Daniel añade que compañeros nacionales se sorprendieron de que unos "chicos de San Vicente" tan nuevos estuvieran en la élite. Para los hermanos, estar en los diez destacados es ya un premio.