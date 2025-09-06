Aurora Torres, chef, alto y claro: "No tires las hojas más duras de la alcachofa"

La Vega Baja es el reino de Aurora Torres, la reconocida chef con sus premiados restaurantes La Herradura y Lula. En ellos se aprovecha de la materia prima de la huerta y ahí brillan en particular las alcachofas.

Torres, natural de Formentera del Segura y con sus locales en Los Montesinos, conoce por tanto de primera mano la comarca y defiende con pasión la cocina sostenible. Su mensaje es claro: "No tires las hojas más duras de la alcachofa".

Si estas se descartan habitualmente, Torres enfatiza que se pueden hacer muchas cosas con las pieles de verduras, incluso deshidratarlas o crear infusiones.

Para explicar las posibilidades que ofrecen, Aurora se remite a su pasado, cuando una vecina de su pueblo le preparó una infusión con estas fibrosas hojas de alcachofa para el acné. La aún adolescente reconoce que se sorprendió por sus efectos y asegura que tomarla con unas rodajas de limón "me limpió todo el acné de la cara" en una semana.

Esos resultados la hicieron valorar mejor que cualquier crema y explica que esta infusión no solo ayuda con esas erupciones cutáneas, sino que también sirve para depurar el hígado y los excesos del verano.

Más allá de esa infusión, una de sus recetas es un guiso que desea mantener en carta todo el año y que incluye alcachofa. Como esta hortaliza no está disponible todo ese tiempo, aprovecha esas hojas. Las deshidrata "con mucha paciencia", usando calor residual para no gastar luz. Las pica y las guarda para infusionar caldos, manteniendo el sabor potente del guiso.

La chef imparte estos consejos en clases de "residuos cero", como una que dio en la Universidad de Alicante, buscando despertar conciencias. Impartir estas ideas la hizo sentir "superorgullosa" e "importante" porque cree firmemente que es parte de su trabajo como cocinera "compartir un poquito esto" y generar nuevas ideas.

Para la chef, compartir ideas que generen conciencia sobre el desperdicio cero es clave. Destaca la importancia de "volver un paso atrás en el tiempo para restablecer un poquito el orden en la naturaleza".

Aurora se define como una "obsesa" de la alcachofa de la Vega Baja, ya que "es el motor sostenible y económico de muchas familias". Su madre trabajó en una conservera y por eso transmite su emoción al hablar de esta hortaliza que "nos ha dado de comer durante muchos años".

Esa mirada al pasado la mantiene también en sus locales. Lula, ubicado en una casa de finales del siglo XIX, está hecho para que la gente disfrute la experiencia, los sabores de la Vega Baja y las tertulias post-menú.

Al definirlos, apunta que se trata de un restaurante gastronómico "no al uso". En él busca un ambiente desenfadado con el que desea que el cliente "se olvide un poco del móvil", aunque risueña reconoce que es fácil porque en él no tiene cobertura, lo que "es una cosa buenísima porque nadie molesta a nadie".

Lula es, además, "mi pequeña hija", un homenaje a su madre, que se llamaba así. Cada 2 de marzo, día del cumpleaños de su madre, Aurora lanza un menú nuevo en su honor.

Aurora también compatibiliza Lula, reconocido con un Sol Repsol, con La Herradura, su espacio con una carta y menús más asequibles donde ofrece arroces.