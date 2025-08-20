El bar de carretera americano al estilo Pulp Fiction que se esconde en Elche: "Te sumerges en otra época"

En Elche se esconde un rincón de Estados Unidos dentro de una gasolinera, un bar único que evoca a los clásicos diners americanos de los años 50.

En la avenida de Cartagena se erige Car’s Diner, un restaurante que trae a la provincia el auténtico sabor y ambiente estadounidense en un espacio decorado al detalle.

No solo destaca por su cuidado interior, con todos los elementos clásicos de un bar de carretera de mediados del siglo XX, sino que desde su terraza se puede contemplar un desfile de aviones.

Su ubicación en El Altet ofrece unas vistas privilegiadas a las aeronaves que van y vienen del aeropuerto de Alicante-Elche.

"Nacemos de la ilusión de dar a nuestro querido pueblo, El Altet, un lugar donde reunirse y sumergirse en otra época y otro lugar", señalan desde este peculiar restaurante.

Inspirados en los bares y restaurantes americanos de mediados del siglo pasado, recrean tanto el ambiente como la comida típica de esos escenarios míticos que transportan a películas como Grease o Pulp Fiction.

El lugar ha servido incluso como escenario de producciones audiovisuales. Entre ellas, el videoclip Te sigo pensando, el single de Carlos Baute que supuso el regreso musical de Marta Sánchez.

También el videoclip de Porta Bruce Wayne, con más de 4 millones de visitas en YouTube, o una campaña musical contra la violencia de género protagonizada por Henry Méndez y Dasoul.

Carta low cost

No solo su estética es de otra época, también lo son sus precios. Otra de sus señas de identidad es ofrecer elaboraciones clásicas a bajo coste.

Su carta incluye desde entrantes típicos como fingers de mozzarella o nuggets caseros.

El corazón de la propuesta lo ocupan las hamburguesas caseras: desde la Texas Burger hasta opciones más atrevidas como la Shelby Cheese Burger o la Bel Air Burger.

Los amantes de los sándwiches y los hot dogs también encuentran su espacio con platos de nombres evocadores que van desde el Sandwich Las Vegas al Hot Dog The Rocket Dog.

En el apartado dulce, la oferta incluye postres caseros como brownie, cheesecake u Oreo cake, además de tortitas y gofres con sirope y diferentes toppings.