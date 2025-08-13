Un americano habla claro tras probar el mejor bocata de calamares de Alicante: "Este desayuno es mejor"

Uno de los platos más típicos en España es el bocata de calamares. Esta elaboración, tan pulida en Alicante, sorprende a los turistas en su primer bocado cuando llegan a la ciudad.

El estadounidense Kelly ha reaccionado tras probar uno de los bocatas de calamares con más fama de Alicante, en el restaurante Donde Nakiss, ubicado en la Rambla de Méndez Núñez.

"Es buenísimo", señaló el extranjero en un vídeo grabado por la cuenta de recomendaciones Alicante Streetstyle.

Y, ante la pregunta de qué desayuno prefiere, si el estadounidense o el mediterráneo, escogió el alicantino.

"Este desayuno es mejor", apuntó y añadió que "seguro" que este bocadillo es el mejor de toda la ciudad.

No solo eso, sino que pudo degustar una tosta de queso de cabra con bacon y cebolla caramelizada, croquetas y tortitas sin gluten, que también le dejaron sin palabras.

El restaurante

El restaurante Donde Nakiss destaca por su amplitud y diversidad de platos y por tener toda la carta sin gluten.

Su repertorio incluye opciones tanto para desayunar como para hacer un brunch o una comida.

En la sección de bocatas, el cliente puede encontrar opciones como el de calamares que probó el americano o el vegetal, además de otros más completos.

La oferta de tapas es otro de los puntos fuertes del local, con clásicos como las patatas bravas, calamares a la andaluza o gambas a la gabardina, además de propuestas más elaboradas como el calamar nacional a la plancha o las tiras de pollo crujiente.

En esta sección también se incluyen raciones para compartir como croquetas caseras, mejillones al vino o huevos rotos con jamón.

En el apartado de desayunos y brunch, la carta propone combinaciones frescas y saludables como el 'Fit' (queso cottage con falso tartar de tomate y aguacate) o el 'Light' (salmón ahumado, crema de queso, rúcula y huevo poché), ambos por 6,50 €, entre otros.

Para los amantes de los platos fuertes, los arroces ocupan un lugar especial, con recetas como el senyoret, el de solomillo con boletus o el arroz de verduras.

También ofrece carnes y pescados como fish & chips, solomillo ibérico con ajetes o un entrecot para los paladares más exigentes.

Así, bajo el título Benedict, el local ofrece cuatro combinaciones que giran en torno a la base clásica de huevos poché con salsa holandesa sobre pan brioche, cada una con un acompañamiento distintivo que marca la personalidad del plato.

En cuanto a rangos de precios, la carta se mueve desde los 5 € en tapas y entrantes ligeros hasta los 22 € en carnes premium.