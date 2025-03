Susi Díaz inaugura la nueva etapa de La Finca en Elche con los Tres Soles Repsol: "Esta familia trabaja para ser feliz"

"Esta familia trabaja para ser feliz, para hacer feliz al cliente", así resume Susi Díaz los Tres Soles conseguidos este lunes en la nueva edición de la Guía Repsol. Y con esas palabras valora el relevo generacional que está viviendo La Finca en Elche, su premiado y reconocido restaurante en el corazón de la provincia de Alicante.

La más veterana en activo luciendo premios asegura desde Santa Cruz de Tenerife que no esperaba esta nueva distinción. Pero "si vienen cosas, por supuesto que estamos encantados y nos hace muchísima ilusión, pero nunca, nunca en la vida en estos 40 años que llevamos, hemos trabajado para las guías o para tener reconocimientos".

Estos le han ido llegando, como destacábamos en EL ESPAÑOL en la lista de las 25 mujeres más influyentes de la gastronomía en la provincia. Y aún así reitera que aunque "no ha sido nuestra meta, hoy me siento muy emocionada, muy halagada, porque es la recompensa a algo que haces que te gusta y que te hace feliz".

Con el sol ya en sus manos, recalca que "estos tres soles son de una familia, una familia que ahora mismo está Chema, Irene, implicados, fuertes, valientes, llevan una parte muy importante, han traído juventud, fuerza, sostenibilidad".

En el trabajo con sus dos hijos, la chef explica que "me dejan mi cocina, pero muy supervisada por ellos, me encanta ponerles los platos y que me los retoquen y me digan pues mamá yo haría esto, yo haría lo otro, al final somos un talento de familia que vamos a seguir igual".

Eso hace que vea "que este sol ha venido precisamente por esa fuerza que ahora mismo tiene La Finca". "Es una etapa que ha empezado hace un tiempo", puntualiza sobre esta fase y que le recuerda a cuando "empezamos José María y yo, nunca nos ha gustado entrar así como avalancha o muy rápidos, La Finca si se ha caracterizado por algo es porque hemos empezado despacito, pasito a pasito y hemos ido avanzando".

Díaz destaca que con esa savia nueva "La Finca está más joven que nunca, más fuerte que nunca después de 40 años y es porque tengo a mis dos hijos que son una maravilla y están llevando La Finca fantásticamente bien".

La chef valora que sus hijos "han entrado con prudencia, con cariño y cada vez la parcela es más grande". De ahí que anticipa que "su campo es más importante, es más imprescindible dentro del restaurante". Por eso razona que "el futuro de La Finca es ese, no creo que vayamos a avasallar, pero sí que te digo que La Finca va a dar mucho que hablar, mucho que decir y tenemos mucho que demostrar todavía".

¿Y ahora? La noche en las islas Canarias está abierta para "celebrar con toda mi familia", concluye.