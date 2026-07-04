La carretera más bonita de la Comunitat Valenciana: 30 kilómetros de encanto desde un pueblo medieval

Más allá de los planes típicos de verano que se concentran principalmente en la costa de la Comunitat Valenciana, esta zona alberga múltiples enclaves con encanto y con una gran variedad de paisajes.

Para los amantes del ciclismo, en concreto, nuestra Comunitat es un territorio muy bello para poder disfrutar del paisaje detrás del volante, unas carreteras que también se disfrutan mucho en coche.

Y es que la región esconde rutas y carreteras que son mucho más que simples vías de comunicación y se convierten en auténticos viajes a través del paisaje, la historia y la identidad de su territorio. Una de ellas es la CV-195, una carretera que serpentea durante unos 30 kilómetros por el interior de Castellón y que muchos consideran, sin exagerar, la más bonita de la región.

El recorrido arranca en Montanejos, un pintoresco pueblo de origen medieval conocido por sus aguas termales y su enclave privilegiado junto al río Mijares. Desde aquí, la CV-195 se adentra en un entorno natural de gran valor paisajístico, donde las montañas, los barrancos y la vegetación mediterránea dibujan un escenario que cambia con cada curva.

A lo largo del trayecto, el viajero se encuentra con miradores improvisados, pequeñas áreas recreativas y parajes que invitan a detener el coche y contemplar el entorno. No es una carretera para recorrer con prisas: su encanto reside precisamente en la pausa, en la posibilidad de descubrir rincones escondidos y disfrutar de la tranquilidad que ofrece el interior castellonense.

La ruta conecta localidades como Montán o Arañuel, pequeños municipios que conservan su esencia rural y que permiten al visitante asomarse a la vida tradicional de la zona y adentrarse en sus encantos. Calles estrechas, arquitectura de piedra y una gastronomía marcada por productos de proximidad completan la experiencia.

Además de su valor paisajístico, la CV-195 es también un ejemplo de cómo la red viaria puede integrarse en el entorno sin desvirtuarlo. Su trazado especial respeta la orografía del terreno, lo que se traduce en un recorrido sinuoso pero armonioso, ideal tanto para conductores como para aficionados al ciclismo o al senderismo en sus alrededores.

En un momento en el que el turismo busca cada vez más experiencias auténticas y alejadas de las masificaciones, esta carretera se presenta como una alternativa perfecta para redescubrir el interior de la Comunitat Valenciana. Un viaje corto en kilómetros, pero largo en sensaciones y rodeado de paisajes con mucho encanto.