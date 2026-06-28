El rincón de paraíso poco masificado: la playa con aguas turquesas ideal para desconectar

No todas las playas de Alicante están a punto de desbordar de gente en verano. Si bien son muchos los rincones de la costa que se tiñen del color de las sombrillas, existen otros lugares en los que el baño tanto de sol como de agua salada, se hace mucho más ameno.

A pocos kilómetros del bullicio turístico de la Costa Blanca, existe un lugar cerca de Guardamar del Segura, donde el tiempo parece detenerse y el paisaje conserva una esencia casi intacta.

La playa del Rebollo, en el término municipal de Elche, se ha convertido en uno de esos secretos a voces que todavía escapan de la masificación y ofrecen una experiencia más íntima junto al Mediterráneo.

Ubicada en pleno entorno natural, junto al paraje protegido de las Salinas de Santa Pola y sus característicos flamencos que se dejan ver en verano, esta playa destaca por su amplitud, su arena fina y dorada y unas aguas limpias que, en días despejados, adquieren tonalidades turquesa poco habituales en la costa alicantina.

Lejos de grandes urbanizaciones o paseos marítimos saturados, la playa del Rebollo invita a desconectar sin artificios, con el sonido del mar y el viento como únicos protagonistas.

Uno de los grandes atractivos de este enclave es sin duda su carácter salvaje. Pues la ausencia de construcciones masivas y la presencia de dunas y vegetación autóctona refuerzan la sensación de estar en un espacio prácticamente virgen y sacado de un cuento.

Además, es una playa especialmente valorada por quienes buscan tranquilidad incluso en temporada alta, así como por aficionados al kitesurf y otros deportes acuáticos, gracias a sus condiciones de viento. Se trata así de una playa ideal para disfrutar en familia o simplemente para desconectar de todo sin que el bullicio de cientos de personas interfiera en nuestra tranquilidad.

El acceso, algo menos evidente que en otras playas más populares pero aún así fácil de encontrar, contribuye precisamente a preservar su calma. Sin embargo, quienes llegan hasta aquí descubren un litoral que combina naturaleza, amplitud y una notable calidad ambiental, factores cada vez más difíciles de encontrar en el Mediterráneo español.

La playa del Rebollo no es solo un destino para el baño, sino una invitación a redescubrir la costa desde una perspectiva más pausada. Un lugar donde caminar sin prisa, observar el horizonte sin interrupciones y, en definitiva, desconectar del ritmo habitual para reconectar con lo esencial.