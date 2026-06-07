Los taxistas lo confirman: si haces un viaje fuera de la ciudad la vuelta es gratis y te esperan una hora por 19 €

A la ventaja de tener un precio estable regulado, los taxis en la Comunitat Valenciana suman una que es poco conocida: el viaje de vuelta gratis en trayectos interurbanos pagando el tiempo de espera. ¿En qué consiste exactamente y cómo funciona?

Aunque este truco de ahorro está regulado por la Generalitat para la provincia de Alicante, se trata de un derecho del usuario amparado por las normativas de transportes de prácticamente todas las comunidades autónomas de España.

Si viajas a Madrid, Andalucía o Cataluña y necesitas que el taxi te espere para volver, la ley autonómica correspondiente prohíbe que te cobren el viaje de vuelta como si fuese un trayecto nuevo en vacío, limitando el coste a una tarifa fija por hora de espera.

Las opciones pueden ser muchas: desde ir a una cita en el hospital, tramitar en el Registro, firmar en un notario o hasta atender un evento en otro municipio. Al hacer el viaje se avisa al conductor del propósito y el tiempo estimado. Eso sí, la vuelta es al mismo punto de origen.

En una provincia como Alicante, en la que el transporte ferroviario está muy limitado por la falta de conexión de Cercanías, esta es una opción que puede ser muy interesante, según las necesidades.

Mientras que el precio en el trayecto del área metropolitana lo marca cada Ayuntamiento, en el desplazamiento entre municipios es la comunidad autónoma quien lo marca.

¿A cuánto sale?

En estos casos, la Generalitat marca que la tarifa ordinaria es de 1,46 euros por kilómetro recorrido y la hora de espera está en 19 euros en el horario de 6 a 22 horas de un día laborable. La tarifa especial para las noches, fines de semana y festivos es de 1,68 euros con la hora de espera a 21,40.

Por ejemplo, el trayecto entre la capital con Benidorm está en torno a los 60 euros. Si se aplica la hora de espera, sumarían 19 y por un total de 79 euros se tendría la ida y vuelta.

Esta opción, como explican a EL ESPAÑOL desde Radio Tele Taxi Alicante, está marcada como todas las tarifas en los vehículos. Pero a pesar de eso, apuntan que no es muy conocida para el público en general que usa sus vehículos.

Esta opción contrasta con las que tienen los VTC, es decir los Uber, Bolt o Cabify, al estar fuera de las tarifas regladas por la Generalitat. Estos avisan de que empiezan a cobrar a partir de los dos minutos de espera y en la parada de destino no tienen el precio fijo del taxi, lo que se traduce habitualmente en precios de espera a un coste mayor para estos casos.