El gran mercado 'vintage' que llega a Alicante este mes: música en directo, 'food trucks' y artesanía

En el corazón de la provincia de Alicante, Elda se convierte en un plan irresistible para disfrutar del último fin de semana de abril. Lo hace con la Fiesta de la Primavera y una nueva edición del Elda Street Food Market, una propuesta que combina gastronomía internacional, un mercado de diseño y una potente agenda de conciertos en directo que son gratuitos.

La plaza Castelar de Elda se prepara para convertirse en este epicentro del ocio del 24 al 26 de abril. El eje central del evento serán los diez food trucks instalados en la plaza. Estos ofrecerán una amplia variedad de sabores que van desde la cocina asiática y latinoamericana hasta opciones más tradicionales.

Para los amantes del diseño, el evento contará con un mercado vintage gracias a los quince puestos dedicados a la artesanía, la ilustración y el diseño independiente. Así se convertirá la plaza Castelar en un escaparate para creadores en el que descubrir nuevas obras con las que decorar la casa.

La música será uno de los platos fuertes de esta propuesta. Y es que el cartel de este año es uno de los más ambiciosos hasta la fecha. El plato fuerte llegará el viernes noche con la actuación de Grison Beatbox (el colaborador de La Revuelta en La 1 por su capacidad de improvisar ritmos con su boca).

El sábado será el turno del pop de los alicantinos Guaraná y el humor de Aníbal Gómez DJ (la mitad del dúo Ojete Calor), además del tributo a Queen el domingo que ofrecerá Keeng.

La Fiesta de la Primavera está pensada para que todos los públicos encuentren algo que les guste. Y para los pequeños de la casa incluyen la actuación del Payaso Edy el viernes a las 19.00 horas y cuentacuentos con Cuentina para el sábado a las 12.30 horas y Álex Morera el domingo a las 12.30 horas.

¿Qué horario tendrá el evento? Ajustándose al fin de semana, cada jornada tendrá una distribución diferente. El viernes 24 será de 19:00 a 00:00 horas, el sábado 25 estarán de 12:00 a 00:00 horas y el domingo lo harán de 12:00 a 17:00 horas.

Los concejales Rosa Vidal y David Guardiola, el evento transformará este emblemático espacio en un "escenario festivalero" intergeneracional. La entrada, como es habitual en este formato, será libre para todos los asistentes.

La excursión a Elda permite también disfrutar de este municipio, la capital de la comarca del Medio Vinalopó. Y podría también presumir de título no oficial del calzado en España por su gran tradición en el sector del lujo.

Una prueba irresistible de ello es el museo del Calzado. Situado en la avenida de Chapí, se puede visitar perfectamente antes o después de pasarse por la Fiesta de la Primavera ya que está de lunes a sábados de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 y el domingo de 10:00 a 14:00.

En sus dos mil metros cuadrados tiene tesoros como las sandalias del Papa Juan XXIII, el que fue el zapato más grande del mundo que fabricó Jesús Cánovas y, en el lado contrario, el más pequeño del mundo.