De Peñíscola a Alicante: 5 castillos de la Comunitat Valenciana para que Disney ruede 'Enredados'

El anuncio del desembarco de Disney en la Comunitat Valenciana, la gran pregunta es ¿dónde se esconderá Rapunzel? La versatilidad de las fortalezas de las tres provincias ofrece un catálogo único para la versión live action de Enredados.

Desde el legado de Juego de Tronos en Castellón hasta la densidad de castillos de la provincia de Alicante, estos son cinco candidatos con papeletas para convertirse en el ficticio Reino de Corona, donde se ambienta la historia que versiona el clásico de los hermanos Grimm.

Castillo de Peñíscola: El aval de Juego de Tronos. Si Disney busca experiencia en grandes producciones, el Castillo del Papa Luna es el rival a batir.

Ya fue Meereen en la serie de HBO y su silueta sobre el mar es lo más parecido a una ciudad-isla de cuento de hadas que existe en Europa. Y cuenta con la gran ventaja de que el diseño del castillo y el pueblo está inspirado en el monte Saint-Michel en Francia.

Su conexión con el casco antiguo amurallado es el escenario de rodaje perfecto para las escenas de mercado del reino.

Castillo de Santa Bárbara: la torre sobre el Benacantil es el favorito sentimental y logístico. Su ubicación a 166 metros de altura, mirando directamente al Mediterráneo, encaja con la icónica imagen de Rapunzel dejando caer su pelo hacia el mar. La cercanía con los estudios de Ciudad de la Luz facilitaría el despliegue de un equipo de rodaje de cientos de personas.

Castillo de Biar: si la dirección artística busca una torre del homenaje imponente y solitaria, rodeada de un entorno más abrupto y montañoso, Biar es la joya oculta de la estampa del interior. Su torre doble es una de las más fotogénicas de la provincia y evoca ese aire medieval "cerrado" que requiere la trama de la torre aislada.

Castillo de Xàtiva: la inmensidad de 'La Costera' con su doble fortaleza (el Castell Menor y el Castell Major), Xàtiva ofrece una escala épica. Sus murallas que serpentean por la montaña podrían albergar las escenas de persecución de Flynn Rider y la guardia real. Es un escenario masivo que aportaría una factura visual de nivel cinematográfico.

Cuenta con la ventaja de que Disney ya sabe lo que es rodar allí, puesto que la segunda temporada de Andor, la serie que amplía el universo de La guerra de las galaxias, ha pasado recientemente por allí.

Castillo de Guadalest: el pueblo entre rocas es el municipio más visitado de la provincia por una razón, su integración en la roca es pura fantasía. El acceso a través de un túnel excavado en la montaña y su torre colgada sobre el embalse turquesa parecen sacados directamente de los bocetos de animación de Disney.

La llegada de esta superproducción no es casual. La reapertura de los estudios de Ciudad de la Luz en Alicante ha devuelto a la Comunitat Valenciana el músculo logístico necesario para atraer proyectos de Hollywood.

El "efecto Rapunzel" no solo busca una torre; busca una industria audiovisual que ya demostró con creces su capacidad en rodajes previos de gran escala. Y en el caso de Enredados, Disney ha trabajado por partida doble, aparte de la mencionada Andor, también lo hizo con su división Marvel y Venom 3 en Alicante.