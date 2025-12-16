Reabre un histórico local de Alicante 10 años cerrado con uno de los mejores spa: "Vivir bien no es un lujo"

De estar perdidos en el centro de la Sierra de Mariola al bullicioso centro de la ciudad de Alicante. Este es el salto que da la ahora cadena MasQi, elegida este otoño por el periódico británico The Times como uno de los cincuenta mejores spa del mundo.

La llegada de MasQi a la capital provincial se hará en la calle Susana Llaneras en uno de los locales históricos de la ciudad, el que fuera el restaurante Jumillano durante casi tres cuartos de siglo y que llevaba diez años esperando nuevo gestor para sus 400 metros cuadrados.

¿Y qué es lo que ofrecerán en este nuevo espacio? La estrella es el spa, pero sus responsables destacan la sala de meditación y yoga, cabinas de masaje y terapias energéticas. El restaurante se suma a la tendencia al alza en la ciudad de lo vegetariano: lo definen como "cocina creativa, consciente y orgánica".

Sonia Ferre, la fundadora del proyecto, avanza antes de la presentación oficial a finales de este diciembre que "queremos acercar la experiencia MasQi a la ciudad para que más personas puedan reconectar

consigo mismas sin necesidad de alejarse".

"Vivir bien no es un lujo, es una forma de estar en equilibrio con lo que somos y con nuestro entorno", asegura. Ese es el planteamiento con el que se lanzó en 2014 a crear el MasQi original en Banyeres de Mariola, a partir de una masía del siglo XIX reconvertida en este valorado hotel.

Las reseñas dan una pista de la aprobación que les dan sus, en su mayoría, usuarias. Con un 4,7 en TripAdvisor y 4,4 en Google, entre ellas se pueden leer entusiastas comentarios como "súper relajante y especial", "todas las personas que trabajan aquí son mágicas", "no tienen rival en ningún hotel".

A partir de enero será cuando el público podrá disfrutar de estas instalaciones en las que están finalizando las obras de transformación para convertirlo en lo que esperan sea un referente del bienestar que atraiga a los visitantes sin necesidad de tener que realizar una escapada.