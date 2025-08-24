Este es el mejor mercadillo de Alicante para ir de tapas un domingo: comida artesanal y productos locales

Si buscas un plan de domingo que combine gastronomía, productos locales y un ambiente auténtico, el Mercat del Riurau en Jesús Pobre es la opción ideal.

Cada semana, este mercadillo artesanal se llena de vida con agricultores, horneros y artesanos que ofrecen lo mejor de su trabajo, desde verduras frescas hasta coques i pastissets de la Marina, pasando por vinos y cervezas locales para acompañar tus tapas.

A los españoles nos encanta recorrer mercadillos donde se respira tradición y cercanía. Nada como pasear entre puestos de productos frescos, charlar con los productores y dejarse tentar por los aromas y sabores de la gastronomía local.

Que además el mercadillo esté cerca del mar, como ocurre en la Marina Alta, convierte la visita en un plan redondo.

En el Mercat del Riurau, esta experiencia se combina con el entorno del Parque Natural del Montgó y los campos de cítricos y viñas de Jesús Pobre, creando un plan que despierta todos los sentidos.

Inaugurado en julio de 2013 por la Asociación de Vecinos de Jesús Pobre, el Mercat del Riurau aprovecha el histórico riurau de Benissadeví, un espacio rehabilitado donde los productores ofrecen directamente sus productos.

Algunos de los productos que se pueden encontrar en el mercadillo Redes sociales del mercadillo

Todos los domingos, el mercado abre sus puestos de 9 a 14 horas en invierno, y de 18 a 23 horas durante el verano, hasta el 11 de septiembre.

Aquí puedes encontrar desde verduras y hortalizas hasta repostería tradicional, pasando por artesanía local que da una dimensión auténtica al paseo.

Feria de brocanters

Además, los primeros domingos de cada mes se celebra la Feria de Brocanters y Coleccionistas, organizada por la Asociación de Brocanters y Coleccionistas de la Marina Alta.

El mercadillo cuenta con los mejores artesanos

Los visitantes pueden explorar muebles antiguos, cerámica, discos, relojes, arte africano o japonés y todo tipo de curiosidades, muchas veces a precios más bajos que en tiendas de antigüedades.

Algunas jornadas incluso incluyen música en directo, lo que convierte la visita en una experiencia única.

Opiniones de visitantes

Los visitantes destacan en las reseñas de Google el ambiente animado y cercano del Mercat del Riurau. Muchos valoran la música en directo y la posibilidad de degustar productos locales mientras pasean entre los puestos.

En el mercadillo también puedes sentarte a merendar

Un visitante señala que es "ideal para pasar la mañana del domingo rodeado de buena gente" y disfrutar de "una buena variedad de vinos y cervezas".

Otros destacan la atención de los artesanos y la calidad de los productos. Según uno de ellos, "la atención en todos los puestos es muy agradable y nos encantó todo lo que probamos".

También valoran que se pueda acudir con perros y en familia, y que el entorno sea seguro y cómodo, con aparcamiento cercano y aseos disponibles.

Para muchos, esta combinación convierte la visita en una experiencia que merece la pena repetir, tal y como comenta un asistente: "Volveremos seguramente y lo recomendamos muchísimo".

Un rincón con encanto

Jesús Pobre es una pequeña localidad de unos 800 habitantes ubicada a 10 km de Dénia, en la vertiente sur del Montgó.

Su paisaje combina casas de campo, viñas, almendros, olivares y campos de cítricos de regadío.

Formando parte de la Ruta dels Riuraus, este núcleo se ha convertido en un destino imprescindible para quienes buscan un plan que combine naturaleza, cultura y gastronomía.

Visitar el Mercat del Riurau es la guinda de un domingo ideal. Puedes comenzar el día en las playas de Dénia, disfrutar de un buen arroz al mediodía y terminar la jornada paseando entre los puestos del mercadillo, probando tapas y productos locales.