Colas en Action para conseguir el puf de almacenaje con mesa más elegante para este otoño: 4 colores por 18,95 €

Action incorpora a su catálogo un puf de almacenaje con tapa reversible por 18,95 euros. El producto, de forma ovalada y unas dimensiones de 70 centímetros de largo, 37,5 de ancho y 38,5 de alto, está pensado para quienes buscan aprovechar el espacio en casa sin renunciar a la decoración.

El artículo, que está disponible en beige, marrón, gris topo y blanco, permite adaptar su aspecto a distintos estilos de interior.

Además, combina dos funciones en un mismo mueble, una característica especialmente práctica para salones, recibidores o habitaciones con poco espacio.

Puf y mesa auxiliar

Una de las principales ventajas de este producto es su tapa de doble cara. Por un lado, ofrece una superficie acolchada para utilizarlo como asiento o reposapiés. Por el otro, incorpora una encimera con aspecto de madera que permite convertirlo en una pequeña mesa auxiliar.

Según explica Action en su página web, esta superficie resulta "ideal para colocar decoraciones o como mesa auxiliar". Así, el mueble puede servir para dejar libros, colocar adornos o tener a mano pequeños objetos cotidianos.

El espacio interior permite guardar distintos artículos y mantener la habitación más ordenada. Puede utilizarse para almacenar mantas, cojines, revistas u otros accesorios, siempre que sus dimensiones lo permitan.

Diseño plegable

Otra de las características del puf es que se puede plegar cuando no se necesita. Action destaca que su diseño permite un "almacenamiento rápido y limpio", de manera que resulta más sencillo guardarlo sin ocupar demasiado espacio.

La cadena también ofrece diferentes acabados. Su catálogo contempla opciones de tejido bouclé o efecto lino, dos texturas que permiten elegir el modelo que mejor encaje con la decoración de la vivienda.

En cuanto a los materiales, el fabricante indica que está elaborado con madera MDF y poliéster. Su precio es de 18,95 euros por unidad.

El producto de Action Action

Dónde encontrarlo

Quienes quieran consultar el producto en las tiendas de la provincia pueden acudir a varios establecimientos de la cadena. En Alicante, Action cuenta con una tienda en la calle José María Hernández Mata, en Florida Baja, con horario de 9.00 a 22.00 horas.

También dispone de un establecimiento en la calle La Huerta, número 11, en San Vicente del Raspeig, abierto de 9.00 a 21.30 horas, y otro en la carretera de Elche a Santa Pola, número 5, en Santa Pola, con el mismo horario. Además, hay varias tiendas más repartidas por el resto de la provincia de Alicante.