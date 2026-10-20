La fiesta con arroz gratis que no te puedes perder este 24 de octubre en Alicante: música en directo, bocadillos y fútbol

Fútbol, arroz y música en directo. Con esta alineación el CF Intercity busca atraer a los alicantinos al Antonio Solana para disfrutar de un espacio de encuentro y de los partidos del equipo.

Para ello, esta temporada abrirá las puertas del estadio municipal Antonio Solana con una programación de ocio, música, gastronomía y actividades deportivas dirigida a toda la ciudadanía, sean o no aficionados al fútbol.

La iniciativa, que se desarrollará durante la temporada 2026/27, nace con el objetivo de seguir consolidando la presencia del CF Intercity en Alicante y su provincia, acercar el club a nuevos públicos y convertir el estadio Antonio Solana en un espacio de encuentro y convivencia.

Además, la inscripción gratuita a cada jornada permitirá también asistir al partido oficial que dispute el primer equipo como local, ofreciendo a los participantes la oportunidad de conocer de cerca a los jugadores y disfrutar de una experiencia que va mucho más allá de los 90 minutos de fútbol.

El estreno de 'Calienta que sales' tendrá lugar el próximo sábado 24 de octubre, coincidiendo con el partido entre el CF Intercity y la UD Castellonense. La programación comenzará a las 13:00 horas en el estadio Antonio Solana, con música en directo, actividades deportivas, hinchables, pintacaras, juegos y una oferta gastronómica que incluirá el espacio Balcón Gastro, con bocadillos y aperitivos.

Uno de los principales atractivos será la degustación de 500 raciones gratuitas de arroz alicantino, reservadas para las primeras 500 personas inscritas, con las que el club quiere celebrar el arranque de esta nueva iniciativa.

Todas las actividades serán gratuitas y la jornada culminará a las 17:00 horas con el encuentro entre el Intercity y la UD Castellonense, también con entrada gratuita mediante inscripción previa.

Con esta propuesta, el CF Intercity aspira a consolidar el Antonio Solana como un espacio de encuentro para Alicante, donde disfrutar del deporte, compartir tiempo de ocio y vivir el ambiente del fútbol desde mucho antes del pitido inicial.

Los abonados del CF Intercity tienen acceso gratuito al evento "Calienta que Sales", presentando su abono.

El proyecto también contempla acuerdos con clubes de fútbol base, colegios, asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) y otras entidades de Alicante para fomentar la participación de los más jóvenes y reforzar los vínculos con el tejido social, educativo y deportivo de la ciudad.

Entre las actividades previstas figuran torneos y encuentros de fútbol base, incluido un torneo de querubines con escuelas de fútbol alicantinas, el torneo 2x2 "Del Patio al Estadio" y un "Mundialito" con participación de distintos colectivos y asociaciones de la provincia.

El objetivo de estas propuestas deportivas y de convivencia es acercar el CF Intercity a las nuevas generaciones y promover los valores y hábitos saludables asociados al deporte.