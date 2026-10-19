En vigor: los trabajadores tienen derecho a un permiso de 4 días si las alertas de la autoridad les impiden acudir a su puesto

Los trabajadores pueden acogerse a un permiso retribuido de hasta cuatro días si las restricciones de movilidad o el riesgo grave provocado por un temporal les impiden acudir a su puesto de trabajo. Así lo recoge el Estatuto de los Trabajadores, que también contempla la posibilidad de prolongar la ausencia mientras persistan las circunstancias que la justifican.

La medida cobra especial relevancia este lunes en la Comunitat Valenciana, donde las lluvias mantienen activados varios avisos meteorológicos y las autoridades piden extremar las precauciones ante el riesgo de inundaciones.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha retirado los avisos rojos por lluvias, pero mantiene el nivel naranja en el litoral de Valencia hasta las 14 horas, con precipitaciones que pueden alcanzar los 60 litros por metro cuadrado en una hora y los 150 litros en doce horas.

A partir de esa hora, la zona pasará a aviso amarillo. Los litorales de Alicante y Castellón también están en ese nivel por lluvias, mientras que toda la costa valenciana mantiene avisos por tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento.

Qué dice la ley

El artículo 37.3.g del Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a ausentarse del puesto durante un máximo de cuatro días con remuneración cuando resulte imposible acceder al centro de trabajo o transitar por las vías necesarias para llegar debido a las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones de desplazamiento dictadas por las autoridades.

También se aplica cuando existe una situación de riesgo grave e inminente, incluidos los fenómenos meteorológicos adversos.

Si transcurren esos cuatro días y continúan las circunstancias que impiden acudir al trabajo, el permiso se prolonga hasta que desaparezcan. La norma también permite que la empresa recurra a la suspensión del contrato o a la reducción de jornada por fuerza mayor.

Cuando las funciones lo permitan y el estado de las redes de comunicación lo haga viable, la empresa puede establecer el trabajo a distancia, siempre que cumpla las condiciones legales y proporcione los medios necesarios.

Respetar el confinamiento

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha pedido a primera hora de este lunes que la población siga las instrucciones oficiales ante la evolución del temporal, especialmente en las zonas más afectadas de la Safor y la Marina Alta.

Bernabé ha explicado que los equipos de emergencia trabajan desde la madrugada en las labores de rescate, con dificultades de acceso por la acumulación de agua. Según ha señalado, las lluvias han dejado acumulaciones superiores a los 650 litros en algunas zonas y han provocado crecidas e inundaciones en ríos y barrancos.

La delegada también ha confirmado el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Oliva, junto con efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

En el ámbito laboral, Bernabé ha recordado que los trabajadores pueden acogerse al permiso climatológico aprobado por el Gobierno de España. Además, ha insistido en la necesidad de cumplir las restricciones de movilidad y el confinamiento en las áreas afectadas para facilitar las labores de rescate y evitar riesgos.

La Generalitat Valenciana "está en este momento redactando el decreto de confinamiento". "Es esencial cumplir con el confinamiento para que puedan trabajar los servicios de rescate", añade la delegada.