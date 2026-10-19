Un meteorólogo avisa de que las lluvias seguirán este lunes: "Se han acumulado 700 litros por metro cuadrado en 48 horas"

El temporal de lluvias que afecta a la Comunitat Valenciana mantiene este lunes la situación de riesgo en el norte de la provincia de Alicante y el sur de Valencia.

El catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, advierte de que las precipitaciones continuarán durante la jornada, aunque prevé una mejoría progresiva a partir de la tarde.

El episodio deja acumulaciones de hasta 700 litros por metro cuadrado en las últimas 48 horas en distintos municipios de la Marina Alta. La situación también golpea a la comarca valenciana de la Safor, donde las lluvias torrenciales han provocado inundaciones y dificultades de acceso.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha retirado los avisos rojos por lluvias y mantiene el nivel naranja en el litoral de Valencia hasta las 14 horas de este lunes.

Después, la zona pasará a aviso amarillo. Los litorales de Alicante y Castellón también mantienen avisos amarillos por precipitaciones y tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento.

Hasta 700 litros

Olcina explica que el centro de las precipitaciones más intensas ha cambiado de ubicación durante las últimas horas. Tras un fin de semana con lluvias en distintos puntos de Alicante, "el foco de mayor inestabilidad se ha desplazado desde ayer domingo hacia la Marina Alta y el sur de Valencia, comarca de la Safor".

El meteorólogo señala que es en estas zonas donde "se han acumulado las mayores cantidades" y confirma que "sigue lloviendo en esta zona del norte de la provincia de Alicante". Además, advierte de que "lo va a seguir haciendo a lo largo de hoy lunes".

La magnitud del episodio queda reflejada en los registros de lluvia. Según Olcina, se trata de "un temporal de lluvias que ha dejado mucha cantidad de agua en el norte de nuestra provincia de Alicante", con municipios de la Marina Alta que alcanzan "acumulados de 700 L por metro cuadrado en las últimas 48 horas".

Mejoría a partir del martes

El Catedrático prevé que la situación empiece a cambiar entre la tarde y la noche de este lunes. "A partir de la tarde noche de hoy y jornada de mañana martes, las condiciones de tiempo van a ir mejorando", afirma.

La evolución responde al desplazamiento de las precipitaciones más intensas hacia otras zonas. Según explica, "la inestabilidad peor se va a desplazar hacia el norte de la Comunitat Valenciana y Cataluña", lo que permitirá que "la provincia de Alicante poco a poco va a recuperar la tranquilidad".

A partir del martes, el tiempo tenderá a estabilizarse y las temperaturas recuperarán algunos grados. Olcina anticipa que la semana terminará con "condiciones anticiclónicas y de un tiempo estable y soleado".

145 municipios confinados

La Orden elaborada por la Generalitat Valenciana confina un total de 145 municipios del litoral sur de Valencia y norte de Alicante afectados por las fuertes lluvias que dejan ya acumulados más de 700 l/m2, de los que 77 corresponden a la provincia de Valencia y 68 a la de Alicante.

La orden, publicada en una edición bis del Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), entra en vigor desde el mismo momento de su publicación y tiene su base legal en la Ley del sistema nacional de protección civil y en la Ley de la Generalitat, de protección civil y gestión de emergencias, que faculta para la adopción de las medidas que se indican más adelante.

La orden, firmada por el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, indica que estas limitaciones "son proporcionales a la finalidad perseguida, puesto que las medidas adoptadas son menos perjudiciales para los derechos de terceros, no se prolongan especialmente en el tiempo y son las únicas que se pueden adoptar para alcanzar la finalidad perseguida".