El mercadillo de Alicante que celebra una gran fiesta este 17 de octubre: cocina en directo, talleres y música al aire libre

El Mercado de Benalúa en Alicante celebra este sábado, 17 de octubre, una jornada festiva con cocina en directo, talleres infantiles, animación musical y un concierto al aire libre. La iniciativa, bautizada como 'Benalúa Mercat Fest', busca acercar este espacio comercial a los vecinos con actividades para distintos públicos.

La celebración coincide con el Benalúa Fest, que tendrá lugar en la plaza de Navarro Rodrigo con conciertos y teatro. Además, los comerciantes del mercadillo ambulante que se instala junto al mercado municipal también participan en la jornada con propuestas para descubrir el barrio.

El Benalúa Mercat Fest contará con demostraciones de cocina en directo a cargo de los comerciantes del mercado. La programación incluye también talleres de abalorios, pintacaras y otras actividades dirigidas a los más pequeños.

La música tendrá su espacio durante la jornada con animación de mariachis y un concierto de Aixames Band en la zona exterior del mercado. A estas propuestas se suma la paraeta de Facpyme, que instalará su ruleta de la suerte.

El objetivo de la iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Alicante a través de la Concejalía de Comercio, Mercados y Hostelería, es fomentar las compras de proximidad y dinamizar la actividad de los mercados municipales mediante propuestas que atraigan a los vecinos.

El mercadillo se suma

Junto al mercado municipal se instala habitualmente el mercadillo ambulante de Benalúa, que abre los jueves y sábados. Sus comerciantes también se suman a la celebración del 17 de octubre con el Desafío Benalúa, una actividad prevista de 10.00 a 12.30 horas.

La propuesta consiste en un juego por equipos en el que los participantes deberán resolver acertijos y enigmas mientras recorren distintos rincones del barrio. La actividad pretende dar a conocer el mercadillo y animar a los asistentes a redescubrir Benalúa de una forma participativa.

La jornada coincide con el Benalúa Fest, que tendrá como escenario la plaza de Navarro Rodrigo. Allí están previstos los conciertos de David Prada y Lady Ma Belle, además de teatro y otras actividades para el público.

Ubicación

El Mercado Municipal de Benalúa se encuentra en el barrio del mismo nombre, junto a la zona en la que se instala el mercadillo ambulante. Ambos espacios forman parte de la actividad comercial de esta zona de Alicante, aunque cuentan con dinámicas y programaciones propias.

El mercadillo ambulante se instala entre las calles Carratalá, Alberola y Arquitecto Guardiola, en las inmediaciones de la calle Pérez Medina. Dispone de un máximo de 307 puestos y abre habitualmente los jueves y sábados, de 8.00 a 14.00 horas, salvo cuando estas jornadas coinciden con un festivo.

Otras actividades

La programación municipal de octubre incluye otras iniciativas para impulsar los establecimientos de proximidad en distintos puntos de la ciudad.

El jueves 22 de octubre se celebra el Día del Comercio Local con una jornada en el edificio El Portalet. El objetivo es reconocer la actividad del sector y promover el apoyo a los negocios de los barrios.

El sábado 24 de octubre, los jardines del MARQ acogerán el Carolinas Fashion Day, un desfile benéfico en el que participan más de un centenar de personas del barrio. El evento comenzará a las 19.00 horas y las entradas estarán disponibles en los comercios de Carolinas y en el museo el mismo día.

También el 24 de octubre, la calle San Francisco celebrará la XVIII edición de Botigues al Carrer, de 11.00 a 20.30 horas. La jornada reunirá ofertas comerciales, talleres, espectáculos infantiles, animación, conciertos y degustaciones de establecimientos hosteleros de la zona.

La agenda de octubre concluirá con las actividades de Halloween organizadas en diferentes espacios de Alicante.

Entre ellos figuran la plaza Joaquín María López, el viernes 30 de octubre, de 17.00 a 20.00 horas, y el parque Historiador Vicente Ramos, el sábado 31, de 10.00 a 14.00 horas. También están previstas celebraciones en Poeta Quintana y en los barrios de La Florida y Ciudad de Asís.