Alicante True Crime regresa al Espacio Séneca con Agustín Díaz Yanes, Alicia Giménez Bartlett y David Aleman

Los amantes del true crime están de suerte. Alicante vuelve a convertirse en punto de encuentro para los aficionados a los crímenes reales, la novela negra y las historias policiales con la segunda edición de Alicante True Crime, que se celebra del jueves 15 al domingo 18 de octubre con escritores, periodistas, policías, detectives y profesionales del cine y la televisión.

El festival reúne durante cuatro jornadas a nombres como el director de cine Agustín Díaz Yanes, la escritora Alicia Giménez Bartlett, el presentador de Código 10 David Aleman y Francisco Pérez Caballero, creador del podcast El Señor de los Crímenes y colaborador de Cuarto Milenio y Horizonte.

La programación arranca el jueves 15 de octubre en la biblioteca Florida Babel con una de las novedades de esta edición: el 'Círculo Poirot'. La propuesta toma como referencia el concepto de Reading Party y amplía el formato tradicional de un club de lectura para adentrarse en el universo de Agatha Christie, de cuya muerte se cumplen 50 años.

Así queda la programación

La actividad requiere inscripción previa y los interesados deben solicitar plaza a través del correo encuentros.alicantetruecrime@gmail.com, indicando su nombre y apellidos.

El grueso del festival se traslada el viernes al Espacio Séneca, donde las actividades se prolongan hasta el domingo. La programación se divide en tres bloques centrados en la literatura, los casos reales, el audiovisual, el cibercrimen, la investigación policial y el auge de los podcasts sobre crímenes.

El viernes 16, bajo el título 'Autores, casos reales y cine negro', el programa comienza a las 18.00 horas con 'Del expediente a la novela', un encuentro con los escritores Adolfo Rodríguez, Myriam Imedio y Pere Cervantes, escritor y policía, moderado por el periodista Daniel Terol.

A las 19.00 horas, David Aleman aborda 'El crimen de Maje', mientras que la periodista Luz Sigüenza se encarga de moderar el encuentro. La jornada termina a las 20.00 horas con 'Filmar la oscuridad', una conversación con Agustín Díaz Yanes sobre cine negro que modera Santiago Álvarez, director de Alicante True Crime.

El sábado 17, el festival pone el foco en el audiovisual, el cibercrimen y la inspectora Petra Delicado. La jornada comienza a mediodía con 'El crimen en pantalla: cine, series y docuseries', con Díaz Yanes, el académico y doctor en cine Pau Gómez y el periodista de sucesos José Antonio Martínez.

A continuación, Pere Cervantes, especializado en delitos informáticos del CNP de Castellón, y el detective experto en criptomonedas Javier Fadón hablan sobre delitos informáticos y la red profunda. El encuentro está moderado por el periodista Carlos Arcaya.

La tarde del sábado concentra varias de las propuestas centradas en el crimen y la investigación. A las 18.00 horas, el escritor Toni Hill y Ana G. Mendoza, de Crónicas de la Calle Morgue, participan en 'Psicópatas entre nosotros', con José Antonio Martínez como moderador.

A las 18.45 horas llega el turno de 'Lobos entre corderos', con Francisco Pérez Caballero, conocido por El Señor de los Crímenes y sus colaboraciones en Horizonte y Cuarto Milenio. La periodista Andrea Reinosa modera la sesión.

La jornada termina con uno de los nombres más reconocibles de la literatura negra española. A las 19.45 horas, Alicia Giménez Bartlett participa en '30 años de Petra Delicado', un encuentro moderado por Santiago Álvarez dedicado a la inspectora protagonista de una de sus sagas más conocidas.

Policía, thriller y auge del podcast

El domingo 18, Alicante True Crime cierra su programación con un bloque dedicado al trabajo policial y al crecimiento del podcast como formato para contar historias criminales.

A las 12.00 horas, el escritor Blas Ruiz Grau participa en el taller 'Qué puede (y qué no) hacer un policía en un thriller', mientras que a las 13.00 horas Ana G. Mendoza y Francisco Pérez Caballero analizan 'El auge del true crime: Narrar el mal en el mundo digital'. Santiago Álvarez modera esta última conversación.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, señala que el Ayuntamiento espera que esta segunda edición "repita el éxito de la primera" y que los aficionados al género noir puedan disfrutar de la presencia de expertos vinculados a la literatura, el cine, el periodismo y la investigación criminal.