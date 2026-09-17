El mercadillo ambulante ideal para visitar todos los jueves y sábados: frutas y verduras de temporada, aperitivos y ropa

En el corazón de Benalúa, en Alicante, todos los jueves y sábados se instala el mercadillo ambulante con el mismo nombre, justo detrás del Mercado Municipal del barrio. Una cita semanal que convierte a esta zona en un polo de atracción comercial tanto para los vecinos como para visitantes de otros barrios de la ciudad.

Ambos espacios se complementan y permiten realizar buena parte de las compras en una misma zona. Mientras el mercadillo concentra buena parte de sus puestos en frutas y verduras, ropa, calzado y productos de alimentación, el mercado municipal reúne pescaderías, alguna carnicería, una panadería y bares.

El mercadillo abre sus puestos desde primera hora de la mañana y mantiene su actividad hasta las 14:00 horas. Es, además, una de esas citas en las que madrugar puede tener premio, ya que a partir de las 08:00 horas comienzan las ventas, cuando es posible encontrar los productos más frescos y aprovechar algunas de las mejores ofertas.

Frutas y verduras de temporada

Uno de los principales atractivos del mercadillo de Benalúa son los numerosos puestos de frutas y verduras. Muchos de los comerciantes llegan desde diferentes puntos del interior de la provincia de Alicante, como Elche o la Vega Baja.

Los productos de temporada son los grandes protagonistas de estos puestos, donde es habitual encontrar frutas y hortalizas recién recolectadas. Incluso hay comerciantes que llevan productos procedentes de sus propias huertas, como ocurre con algunos puestos de tomates.

Para quienes buscan aprovechar al máximo la compra, la primera hora de la mañana es uno de los momentos más interesantes. A partir de las 08:00 horas, los puestos comienzan a recibir a los primeros clientes y se puede elegir entre una mayor variedad de productos.

Pero también hay otro momento que puede resultar especialmente atractivo: los últimos minutos del mercadillo. Cerca de las 13:00 o las 13:30 horas, algunos comerciantes rebajan aquellos productos que todavía no han vendido para evitar quedarse con género al finalizar la jornada.

Flores, aceitunas y huevos

Más allá de las frutas y verduras, el mercadillo cuenta con puestos dedicados a otros productos de alimentación. Los encurtidos y aperitivos tienen también un papel destacado, con diferentes variedades de aceitunas, olivas y otros productos para preparar el aperitivo en casa.

Los frutos secos forman parte igualmente de la oferta, junto a diferentes puestos especializados en huevos. En estos últimos es posible encontrar huevos de distintos tamaños y variedades.

A ello se suman los puestos de flores, que aportan otra de las estampas habituales de este mercado ambulante y amplían una oferta que va mucho más allá de la alimentación.

Ropa nueva y usada

El mercadillo de Benalúa tampoco se limita a los productos frescos. Entre sus puestos también hay comerciantes que venden ropa, tanto nueva como de segunda mano, además de diferentes establecimientos ambulantes dedicados al calzado.

El cambio de temporada es uno de los momentos en los que pueden aparecer algunas de las ofertas más llamativas. Cuando termina el verano, por ejemplo, los comerciantes buscan dar salida a las prendas de la temporada y es posible encontrar ropa a precios especialmente bajos.

En algunos puestos se pueden encontrar pantalones por 5 euros e incluso por menos, convirtiendo el final de temporada en una oportunidad para quienes buscan renovar el armario sin gastar demasiado.

Una visita al Mercado Municipal

La ubicación del mercadillo permite combinar la visita con una parada en el Mercado Municipal de Benalúa, situado justo delante. Los dos espacios tienen ofertas diferentes y, precisamente por eso, muchos vecinos aprovechan para recorrer ambos.

Mientras en el mercadillo predominan las frutas, verduras, ropa, calzado y otros productos, en el mercado municipal la oferta se centra en productos como el pescado, la carne o el pan.

Y la visita puede terminar con un aperitivo. Los bares del mercado permiten sentarse a tomar algo después de las compras o incluso comer antes de volver a casa.

¿Cuándo y dónde?

El mercadillo ambulante de Benalúa se instala todos los jueves y sábados, salvo cuando alguno de estos días es festivo. En ese caso, la celebración se traslada al día hábil anterior.

El horario de venta y atención al público establecido es de 08:00 a 14:00 horas, aunque quienes quieran encontrar los productos más frescos pueden acercarse a primera hora y quienes busquen descuentos pueden hacerlo durante la última parte de la mañana.

El recinto se encuentra en el entorno delimitado por las calles Carratalá, Alberola y Arquitecto Guardiola, con acceso desde la calle Pérez Medina. El Ayuntamiento de Alicante establece un máximo de 307 puestos para este mercadillo. Sin embargo, no suelen concentrarse tantos.