El país más barato (y fresco) al que volar este agosto desde 18 €: castillos, historia y el origen de Harry Potter

Mientras las altas temperaturas continúan en Alicante y las olas de calor se suceden, Reino Unido se presenta como una de las alternativas más económicas para quienes buscan unos días de clima más suave durante sus vacaciones de agosto.

Los vuelos directos desde el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández permiten viajar a varias ciudades británicas desde apenas 18 euros por trayecto, según las ofertas disponibles en Skyscanner para el mes de agosto.

Entre ellas figuran Aberdeen (18 euros), Glasgow (19 euros), Edimburgo (28 euros) y Bournemouth (33 euros), convirtiendo al Reino Unido en el país extranjero más barato para volar desde Alicante para refugiarse del calor, una vez descartados los destinos nacionales y el caluroso Marruecos.

La gran protagonista de esta lista es Edimburgo, una ciudad que combina patrimonio histórico, literatura y naturaleza. Además de su riqueza monumental, liderada por su imponente castillo, la ciudad mantiene un estrecho vínculo con el universo de Harry Potter.

Fue en varias cafeterías de Edimburgo donde J. K. Rowling escribió buena parte de las primeras novelas de la saga, inspirándose en calles, edificios y rincones que hoy forman parte de rutas turísticas. El cercano cementerio de Greyfriars, por ejemplo, alberga algunas lápidas cuyos apellidos recuerdan a personajes de la historia.

Otro de los destinos más económicos es Aberdeen, conocida como la "Ciudad del Granito" por el característico color de sus edificios.

Aberdeen es una de las ciudades más antiguas del Reino Unido y la tercera más grande de Escocia, después de Edimburgo y Glasgow. Destaca por ser una ciudad pintoresca, animada y caracterizada por su peculiar arquitectura de granito, que cubre los edificios, templos y casas del centro histórico.

Pero además de por su espíritu medieval, destaca por su puerto comercial, que lo ha convertido en los últimos tiempos en una ciudad moderna y atrevida que se puede visitar este agosto desde 18 euros.

Por 19 euros también es posible volar hasta Glasgow, considerada la gran capital cultural de Escocia.

Y otra opción: Bournemouth

La ciudad destaca por su arquitectura victoriana, sus museos de entrada gratuita y una intensa vida artística, además de ser uno de los principales centros musicales del Reino Unido. La lista la completa Bournemouth, en la costa sur de Inglaterra, con vuelos desde 33 euros.

A diferencia de las ciudades escocesas, este destino combina un clima más templado con kilómetros de playas de arena, acantilados y espacios naturales como la cercana Costa Jurásica, declarada Patrimonio de la Humanidad.