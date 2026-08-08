El municipio de España que visitaron los Jonas Brothers este verano: conocido por la "paella" y donde todos eran "holandeses"

Los Jonas Brothers han disfrutado este verano de unos días de descanso en un municipio de la Costa Blanca que, según cuentan en su pódcast, les sorprende por la gran presencia de residentes y turistas holandeses.

Aunque en ningún momento mencionan el nombre de la localidad y únicamente explican que se encuentra "a las afueras de Valencia", las imágenes compartidas en redes sociales delatan que el destino elegido es Jávea, situado en la provincia de Alicante.

Durante la conversación, los tres hermanos repasan algunas de las anécdotas que les dejan sus vacaciones en España, un país que aseguran disfrutar especialmente cada verano. Entre bromas, describen la localidad como un lugar famoso por la paella y cuentan que la realidad que se encuentran allí resulta muy distinta a la que esperaban.

Las publicaciones difundidas por Joe Jonas en su cuenta de Instagram durante estos días muestran al artista en distintos rincones de Jávea, una localidad alicantina que desde hace años se convierte en uno de los grandes refugios estivales de numerosas personalidades nacionales e internacionales.

Los Jonas Brothers explican que se alojan en una casa que califican de "increíble" y relatan que tanto la administradora del alojamiento como su marido, encargado de cocinar para ellos, son holandeses. También aseguran que el propietario de la vivienda tiene esa misma nacionalidad.

Entre risas, resumen la situación afirmando que "todos son holandeses". Incluso llegan a comparar la experiencia con una serie de ciencia ficción al asegurar que "era como un episodio de Black Mirror", ya que consideran sorprendente encontrar tantos ciudadanos de Países Bajos en un pueblo español.

Los artistas cuentan que preguntaron a varios vecinos por el motivo de esta gran presencia de holandeses y que la respuesta fue simplemente que "hay un vuelo que te trae aquí". Añaden que esa sensación se repetía en todos los lugares que visitaban.

"No solo eran las personas que trabajaban en la casa. Ibas a la farmacia o a la tienda de carnes y quesos y era "holandés, holandés, holandés", comentan durante el pódcast, hasta el punto de bromear diciendo que el municipio se había convertido prácticamente en un "pueblo holandés".

Una noche inolvidable

Los hermanos también recuerdan la noche en la que España conquista la Copa del Mundo y explican que permanecieron despiertos junto a sus padres para seguir la celebración.

Según relatan, durante el partido reinó un "silencio mágico" en las calles, aunque todo cambió tras la victoria española. Aseguran que el municipio se llenó de bocinas y fuegos artificiales hasta las cuatro o cinco de la madrugada, una situación que definieron como "la peor pesadilla de un perro".

Además, aprovechan para comentar algunos detalles de la vivienda donde se hospedan. Uno de ellos asegura que su habitación está tan fría que parece una "nevera", mientras que la del otro mantiene una temperatura mucho más agradable.

Las declaraciones de los hermanos en su pódcast 'Hey Jonas' sobre Jávea no han tardado en hacerse virales, y aunque a algunos les ha parecido cómico, a otros muchos seguidores no les ha hecho nada de gracia que comparen esta localidad con un capítulo de la serie 'Black Mirror'.