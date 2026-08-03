Cuenta atrás para el Reggaeton Millennial Fest esta semana en San Juan de Alicante, con una edición de récord

Todo está listo para que Reggaeton Millennial Fest se vuelva a convertir en la capital del reggaeton clásico y el electrolatino.

Los próximos 7 y 8 de agosto, el festival celebrará su segunda edición con un cartel que reúne a algunos de los artistas más destacados del género y que, gracias al ritmo de venta de entradas, superará la asistencia de la pasada edición, que colgó el cartel de entradas agotadas.

A pocos días de abrir sus puertas, la organización trabaja en los últimos preparativos del nuevo recinto, un espacio de mayor capacidad diseñado para ofrecer una experiencia más cómoda, accesible y completa para los miles de asistentes que volverán a darse cita en uno de los grandes eventos musicales del verano.

Además, Reggaeton Millennial Fest volverá a contar con el apoyo de Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que impulsa experiencias cinco estrellas en torno a la mejor música en directo y conecta artistas y público.

La segunda edición reunirá sobre el escenario a algunos de los artistas más representativos de la historia del reggaeton y el electrolatino.

El cartel estará encabezado por Alexis y Fido, Tito El Bambino, Gente de Zona, Danny Romero y Dasoul, acompañados por Knarias, Jay Santos, Xriz, Buxxi, Crossfire, Saik y Rosendo (Los Reyes de la Tarima), Rajobos y DJ Nev, además de una amplia selección de dj's que pondrán banda sonora a ambas jornadas.

El recinto abrirá sus puertas a partir de las 17:00 h, dando comienzo a dos jornadas pensadas para que el público vuelva a disfrutar de las canciones que marcaron los años dorados del reggaeton y el electrolatino. Y hasta las 18:00 h que de comienzo el Open Show habrá 2x1 en consumiciones.

Con un repertorio repleto de himnos que siguen sonando dos décadas después de su lanzamiento, el festival volverá a reunir a miles de personas en torno a la música, la nostalgia y el ambiente que caracterizó a toda una generación.

Últimas entradas

Tras el éxito de la primera edición, que agotó todas las localidades, Reggaeton Millennial Fest encara sus últimos días de venta de entradas con un ritmo que y supera la asistencia registrada el pasado año.

Las entradas continúan disponibles en sus diferentes modalidades a través de la web oficial del festival www.reggaetonmillennialfest.es , aunque la organización recomienda adquirirlas cuanto antes ante la elevada demanda registrada en los días previos al evento.

Un recinto renovado

La segunda edición estrenará un nuevo recinto en San Juan de Alicante, concebido para ofrecer una experiencia más cómoda, amplia y accesible.

El espacio contará con una mayor capacidad para responder al crecimiento del festival, parking gratuito y acceso directo desde la autovía A-7, facilitando la llegada de asistentes procedentes de distintos puntos de la provincia y del resto de España.

El público también dispondrá de una amplia zona gastronómica con espacios de sombra, servicio de lanzaderas desde el Hotel Bonalba y la Plaza de los Luceros, además de un Punto Violeta como parte del compromiso del festival con un ocio seguro y un Punto de Salud para un consumo responsable.

La experiencia se completará con diferentes espacios tematizados dentro del recinto. Los asistentes podrán relajarse en la zona lounge de IQOS, mientras que Legendario volverá a sorprender con su Glitter Bar, donde dos maquilladoras profesionales realizarán maquillajes festivaleros y tatuajes temporales de la marca.

La experiencia se completará con zona gastro y diferentes espacios tematizados que volverán a convertir Reggaeton Millennial Fest en mucho más que una sucesión de conciertos.