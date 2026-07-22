El restaurante familiar donde Alberto Chicote es cliente habitual en Alicante: "Su barra es espectacular"

Si hay un restaurante de Alicante que ha conquistado el paladar de Alberto Chicote, ese es el Piripi. El chef lo incluye entre sus establecimientos favoritos en la Guía Repsol y destaca especialmente su conocida barra, donde asegura que algunos de sus platos son "espectaculares" y recomienda la visita a quienes todavía no la conocen.

Entre las recomendaciones gastronómicas que comparte en la Guía Repsol, Chicote sitúa a Piripi como una de sus paradas imprescindibles.

El cocinero pone el foco en la calidad del producto y en una propuesta que combina mariscos, pescados y cocina tradicional con algunas de las tapas más conocidas de la casa. "Las gambas rojas o los arroces son espectaculares".

En la Guía Repsol, Alberto Chicote invita a descubrir la barra de Piripi, a la que define como una visita obligada para cualquier amante de la gastronomía.

El chef destaca que "las gambas rojas, los calamarcitos encebollados o las colmenillas a la crema son espectaculares" y añade que "también los arroces" merecen una mención especial.

El cocinero recuerda que la familia Castelló está al frente del restaurante desde 1994 y pone en valor la llegada diaria de pescados y mariscos procedentes de las lonjas de Santa Pola y Dénia.

Junto a ese producto fresco, también recomienda probar sus conocidos Swarovskis, unos montaditos elaborados sobre pan de cristal que se han convertido en una de las señas de identidad del establecimiento.

Piripi es, además, uno de los restaurantes que Chicote recomienda dentro de una selección de la Guía Repsol que también incluye Ganbara, en San Sebastián; La Catapa y Bistronómika, en Madrid; y el restaurante Sacha, también en la capital.

Cliente habitual

Fuentes del Grupo Nou Manolín confirman a EL ESPAÑOL de Alicante que Alberto Chicote es cliente habitual del restaurante cada vez que viaja a la ciudad.

"Suele pasarse a comer cuando viene a Alicante. Además, él no avisa ni habla con nadie para reservar. Simplemente llega y se sienta en la barra", explican desde el grupo, donde destacan la naturalidad con la que el chef disfruta de la experiencia gastronómica del local.

Más de tres décadas

Piripi abrió sus puertas en 1994 con una apuesta basada en la cocina tradicional, el producto de primera calidad y un equipo comprometido con ofrecer el máximo nivel gastronómico.

A lo largo de más de tres décadas, el restaurante ha mantenido una filosofía de evolución constante y aprendizaje continuo, una línea de trabajo que le ha permitido acumular numerosos reconocimientos, como 1 Sol.

La atención al cliente y la búsqueda permanente de la excelencia siguen siendo hoy los pilares de un establecimiento que se ha consolidado como uno de los grandes referentes gastronómicos de Alicante.