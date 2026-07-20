Ya es oficial: los perros de hasta 40 kilos podrán viajar en todos los trenes desde el 21 de julio

Los perros de hasta 40 kilos podrán acompañar a sus dueños en todos los trenes de Renfe a partir del 21 de julio. La compañía ferroviaria amplía así este servicio a prácticamente toda su red, permitiendo que las mascotas de gran tamaño viajen también en aquellos trayectos donde hasta ahora no estaba disponible.

La medida entra en vigor coincidiendo con el Día Mundial del Perro, una jornada que pone en valor el papel que estos animales desempeñan en millones de hogares.

En los últimos años, los perros se han convertido en un miembro más de la familia y cada vez son más las personas que buscan opciones para viajar junto a ellos sin tener que dejarlos al cuidado de terceros.

En este contexto, Renfe ha dado un paso más hacia una movilidad adaptada a quienes comparten su vida con una mascota. Según un comunicado de la compañía, será el único operador ferroviario que permitirá viajar con perros de hasta 40 kilos en todos sus trenes, consolidando un modelo "pet friendly" que comenzó de forma limitada hace tres años.

El servicio se extiende

Hasta ahora, esta posibilidad solo existía en algunos corredores de alta velocidad, como Madrid-Barcelona, Madrid-Málaga, Madrid-Valencia, Madrid-Alicante y Madrid-Granada.

Desde el 21 de julio, los perros de gran tamaño podrán viajar también en el resto de servicios comerciales, -AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity-, así como en los trenes Avant y Media Distancia.

Además de ampliar el número de trayectos disponibles, el nuevo sistema permitirá acceder al tren desde cualquier parada intermedia, cuando anteriormente solo era posible hacerlo desde el origen del viaje. En cada tren podrán viajar un máximo de dos perros de hasta 40 kilos, ubicados en el coche habilitado para mascotas.

Cuánto cuesta

La compra del billete también se simplifica. Los viajeros podrán adquirirlo a través de la web y la aplicación de Renfe, así como en agencias presenciales y virtuales. Los trenes que admitan perros sin transportín estarán identificados con una huella, y el sistema asignará automáticamente dos asientos contiguos para el dueño y su mascota.

El complemento para que el perro viaje tendrá un precio de 40 euros en los servicios AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity.

En los trenes Avant y Media Distancia se aplicará la tarifa general correspondiente. Además, 24 horas antes del desplazamiento, el propietario recibirá un correo electrónico con las condiciones y recomendaciones para realizar el viaje.

Requisitos

Los perros deberán ocupar el asiento interior, junto a la ventanilla y al lado de su dueño. Durante la estancia en la estación y en las maniobras de embarque y desembarque será obligatorio que lleven bozal y una correa no extensible de un máximo de 1,5 metros.

El propietario también deberá portar la documentación oficial del animal, como la cartilla de vacunación actualizada o el pasaporte europeo para animales de compañía, además de un kit de limpieza con empapador, toallitas, bolsas y productos desinfectantes.

En los trenes comerciales y en los servicios Avant, Renfe entregará además un kit de viaje compuesto por una funda para el asiento y una alfombrilla destinada al perro.

Qué perros no podrán viajar

La compañía establece algunas excepciones. No podrán utilizar este servicio los perros menores de un año, los considerados de raza potencialmente peligrosa ni las hembras en celo.

Tampoco estará permitido viajar con perros de gran tamaño en trenes con enlace, en servicios con planes alternativos de transporte programados o en determinadas plazas comercializadas bajo condiciones específicas entre servicios comerciales y de servicio público.

El proyecto de movilidad para perros de gran tamaño comenzó en 2022 gracias al acuerdo entre Renfe y Purina, empresa del Grupo Nestlé. Desde entonces, la compañía de alimentación para mascotas suministra los kits de viaje y presta asesoramiento especializado sobre bienestar animal.

Según los datos facilitados por Renfe, durante el pasado año se distribuyeron cerca de 7.000 kits y está previsto incorporar otros 10.000 más tras la ampliación de la colaboración.