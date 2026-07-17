Así puedes conseguir un 30 % de descuento para ver el Cirque du Soleil en Alicante: solo este fin de semana

Cirque du Soleil ha puesto en marcha una promoción especial para quienes quieran asistir a KURIOS-Gabinete de Curiosidades en Alicante. Durante este fin de semana, los espectadores podrán conseguir un 30 % de descuento en la compra de entradas para las funciones del mes de julio.

La oferta estará disponible el sábado 18 y el domingo 19 de julio en las taquillas instaladas en la Playa de San Juan, que permanecerán abiertas ambos días en horario de 16:30 a 22:00 horas.

La compañía ha impulsado esta promoción para celebrar tanto su llegada a Alicante como la clasificación de España para la final del Mundial de fútbol.

Para beneficiarse de la promoción será necesario acudir directamente a las taquillas de KURIOS durante el sábado o el domingo y comprar allí las entradas para cualquiera de las funciones previstas durante el mes de julio.

El descuento del 30 % solo estará disponible durante esos dos días y para las representaciones programadas antes de agosto.

El espectáculo KURIOS-Gabinete de Curiosidades permanecerá en la ciudad hasta el próximo 23 de agosto, dentro de una gira que únicamente recorrerá seis ciudades españolas: Alicante, Sevilla, Bilbao, Málaga, Barcelona y Madrid.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha destacado que "poder disfrutar de Cirque du Soleil en Alicante es una maravilla y nos sitúa como referencia al ser una de las pocas ciudades españolas que cuentan con ellos en su oferta cultural y de ocio".

Por su parte, la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha animado a "los alicantinos y a quienes nos visiten este verano a descubrir este espectáculo de Cirque du Soleil que nos adentra en un mundo lleno de sorpresas y de acrobacias imposibles con una estética y una música muy cuidadas".

Desde Cirque du Soleil explican que, "en un pasado alternativo pero familiar, KURIOS se adentra en el laboratorio mecánico de un científico convencido de que existe un mundo oculto e invisible, un lugar donde aguardan las ideas más locas y los sueños más grandiosos".

"Una vez que el Científico consigue abrir la puerta a este mundo de maravillas, el tiempo se detiene por completo y un elenco de personajes de otro mundo invade su gabinete de curiosidades, dando vida a sus creaciones improvisadas una a una. A medida que lo visible se vuelve invisible y las perspectivas se transforman, KURIOS estalla en una celebración del poder de la imaginación", añaden.

Estrenado en Montreal en 2014, KURIOS ha reunido a más de seis millones de espectadores en 40 ciudades de todo el mundo gracias a más de 3.000 representaciones protagonizadas por un elenco de 50 artistas.