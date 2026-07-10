Llega a Lidl el ventilador más viral y barato: por 13,99 euros y perfecto para el calor de estos meses de verano

Con la subida de las temperaturas, es común ver una estampa que se repite en las calles de todo el país. Montones de personas agarrando un ventilador recién comprado para llevarse a casa lo antes posible.

Y es que, a lo largo de los años, estos aparatos han ido evolucionando, convirtiéndose en auténticos electrodomésticos con nuevas tecnologías incorporadas y de todo tipo.

Así, es fácil entrar en una tienda de electrodomésticos y quedarse mucho tiempo indeciso ante la gran oferta de ventiladores, que si aparatos pequeños, más grandes, con o sin mando, etc.

Una oportunidad que la tienda Lidl no ha querido dejar pasar. Por eso, desde que empezó el calor en España, el supermercado alemán ofrece una multitud de modelos para todos los gustos, entre los cuales destaca el mini ventilador de mesa sin aspas 6 W.

Por tan solo 13,99€ gracias a una promoción de -30%, este modelo se caracteriza por no tener aspas, tener un enfriamiento agradable mediante distribución uniforme del aire y dispone de 3 niveles de velocidad. Además, cuenta con luces LED que cambian de color y dan ambiente a la habitación en la que esté puesto.

Tanta es su fama que el modelo se ha agotado en la página web, por lo que no es posible comprarlo online, pero sí sigue disponible en algunas tiendas.

Mucha fama

Tal y como indica la web del supermercado, el producto cuenta con una valoración de 4.2 sobre 5 estrellas gracias a las reseñas que han dejado 177 clientes, una muestra de su gran eficacia y utilidad.

Entre las valoraciones se pueden leer algunas como: "Compramos uno en tienda y otro en la web de Lidl cuando vimos que funcionaba a las mil maravillas. Los usamos en los escritorios de trabajo. Muy silenciosos y cómodos. Dan la cantidad de aire perfecta sin molestias. Gracias a la luz que traen que puedes cambiar de color, también los usamos como lamparita de ambiente. Al no tener aspas no me preocupa que los niños anden cerca".

O: "Es un pequeño ventilador de mesa sin aspas, lo cual me encanta. Puedes usarlo con o sin luz, según te apetezca. Tiene varias velocidades. El único inconveniente es que hay que enchufarlo, así que no necesita batería y, por lo tanto, solo hay que colocarlo cerca de un enchufe. Sin embargo, no es tan malo si usas un cable USB más largo. Es perfecto para mis necesidades. La relación calidad-precio es excelente".