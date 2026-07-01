El mejor camping de la Comunidad Valenciana para ir en familia: 5 estrellas, situado entre la playa y las montañas

Quienes buscan un destino para disfrutar de unas vacaciones en familia en la Comunidad Valenciana tienen en Benicàssim uno de los campings mejor valorados del país.

Con categoría de cinco estrellas y una ubicación privilegiada entre el mar y la montaña, Bonterra Resort se ha consolidado como una de las referencias para quienes quieren combinar naturaleza, playa y ocio sin renunciar a la comodidad.

Este reconocimiento quedó reflejado a finales del año pasado durante la quinta edición de la Gala de Campings de España, organizada por la Federación Española de Campings (FEEC). En ella, Bonterra Resort, situado en Benicàssim (Castellón), fue distinguido como el Camping más familiar de España en 2025, convirtiéndose en el único establecimiento de la Comunidad Valenciana premiado en esta categoría.

El galardón pone en valor una propuesta pensada para todos los públicos, con instalaciones adaptadas para familias, una amplia oferta de alojamientos y un entorno que permite disfrutar tanto de la playa como de la naturaleza durante todo el año.

Bonterra Resort cuenta con una trayectoria que se remonta a 1966 y destaca por su privilegiada ubicación dentro de Benicàssim.

En un radio inferior a un kilómetro se encuentran las playas del municipio, las rutas del entorno montañoso y todo tipo de servicios, como supermercados, restaurantes, instalaciones deportivas, comercios o un parque acuático.

El complejo ofrece diferentes modalidades de alojamiento para adaptarse a cada tipo de viajero. Quienes buscan mayor comodidad pueden optar por sus villas, con capacidad para hasta siete personas, jardín privado y amplios espacios pensados para familias o grupos de amigos.

También dispone de chalets de madera totalmente equipados para cuatro personas, con cocina, salón y baño, además de cerca de 300 parcelas destinadas a autocaravanas, caravanas y tiendas de campaña, todas ellas con conexión eléctrica y zonas arboladas que proporcionan sombra durante el verano.

Piscinas, deporte y actividades

Uno de los principales atractivos del camping son sus instalaciones de ocio. Bonterra Resort dispone de piscina exterior para adultos, otra infantil, piscina para bebés y una piscina climatizada que permanece abierta durante los meses más fríos, lo que permite disfrutar del agua prácticamente durante todo el año.

A ello se suman un bar-restaurante, gimnasio, área multideportiva, parques infantiles, miniclub, sala social, peluquería, espacios de bienestar y servicios adaptados para personas con movilidad reducida.

Los amantes del deporte también encuentran diferentes opciones, con pista multideportiva para practicar fútbol, baloncesto, balonmano o bádminton, pistas de petanca y mesas de ping pong, además de material deportivo disponible para los clientes.

Piscina del camping C. Bonterra

Sobre Benicàssim

Además del propio camping, Benicàssim ofrece numerosos atractivos para completar la escapada.

El municipio combina playas como Torre de Sant Vicent, L'Almadrava o Voramar con un casco urbano en el que destacan la iglesia de Santo Tomás de Villanueva y la histórica Torre de San Vicente, una antigua torre vigía del siglo XVI junto al mar.

Otro de sus grandes reclamos es la ruta de las villas modernistas, construidas entre finales del siglo XIX y principios del XX, uno de los símbolos más reconocibles de la localidad.

A ello se suma el Parque Natural del Desert de les Palmes, donde es posible recorrer senderos hasta el castillo de Montornés o descubrir los restos de un antiguo monasterio carmelita con vistas panorámicas sobre la costa.

Para quienes viajan en familia, una de las actividades más recomendables es recorrer la Vía Verde del Mar, un itinerario que une Benicàssim y Oropesa del Mar siguiendo el antiguo trazado ferroviario y ofreciendo un agradable paseo a pie o en bicicleta con vistas al Mediterráneo.