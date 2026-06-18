El pueblo de aguas cristalinas ideal para refrescarse en verano: famoso por sus cascadas y piscinas naturales

En la provincia de Alicante, conocida por sus playas y las calas del Mediterráneo, existe un rincón de interior que cada verano gana protagonismo entre quienes buscan escapar del calor sin acercarse a la costa.

Se trata de las Fuentes del Algar, un paraje natural situado en el término municipal de Callosa d'en Sarrià, a apenas 15 kilómetros de Benidorm.

El enclave, declarado Zona Húmeda Protegida, se ha consolidado como uno de los principales atractivos naturales de la provincia gracias a un recorrido de algo más de un kilómetro junto al cauce del río Algar, donde se suceden cascadas, pequeñas pozas naturales y manantiales de agua limpia procedente de la sierra.

A diferencia de otros espacios de baño del interior alicantino, las Fuentes del Algar cuentan con una infraestructura turística consolidada y preparada para disfrutar de la visita.

El recorrido está acondicionado con senderos, pasarelas y zonas de observación que permiten recorrer el paraje sin grandes dificultades, lo que explica que reciba miles de visitantes cada temporada estival.

Uno de los principales reclamos son sus piscinas naturales. El agua, procedente de acuíferos de montaña, mantiene una temperatura notablemente más baja que la del mar incluso durante los meses de julio y agosto. Esta característica convierte al lugar en un refugio habitual durante los episodios de altas temperaturas que afectan cada verano a la provincia.

Además del baño, el espacio ofrece áreas de descanso, zonas de pícnic, servicios de restauración en los alrededores y un pequeño jardín botánico donde se pueden observar especies vegetales propias del clima mediterráneo.

Así, el paraje también dispone de un centro de educación ambiental dedicado a divulgar los valores ecológicos del río Algar.

Las Fuentes del Algar se encuentran a unos tres kilómetros del casco urbano de Callosa d'en Sarrià, en pleno valle rodeado por las sierras de Bèrnia, Xortà y Aitana.

Su proximidad a destinos turísticos como Benidorm, Altea o Calp ha contribuido a convertirlo en una de las excursiones más populares del verano en la Costa Blanca.

Por ello, el acceso es de pago durante la mayor parte del año, con tarifas diferenciadas para adultos, niños y grupos.

La gestión del espacio busca limitar el aforo en los momentos de mayor demanda para preservar un entorno que combina valor ambiental y uso recreativo.

Hasta el mes de julio se puede visitar desde las 09:00 h hasta las 19:00 h, y desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto las visitas están divididas en 3 sesiones: 9:00 h a 13:00 h, 13:00 h a 16:00 h y de 16:00h a 20:00 h.

Desde junio hasta el 30 de diciembre, los adultos pagan 8€ para entrar, mientras que los niños de 4 años a 10 años, pagan 3€. Hasta los 3 años, los niños pasan gratis. Y cuentan con precios especiales para grupos, estudiantes y jubilados.