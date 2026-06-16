Es oficial: si tu periodo de vacaciones coincide con una baja médica, no pierdes esos días

Los trabajadores que se encuentren de baja médica durante sus vacaciones no pierden automáticamente esos días de descanso.

La legislación laboral reconoce el derecho a disfrutarlos en otro momento cuando una incapacidad temporal impide aprovechar total o parcialmente el periodo vacacional previamente fijado.

Las vacaciones y las bajas laborales son dos de los aspectos que más dudas generan entre los trabajadores. Una de las preguntas más habituales surge cuando ambos periodos coinciden y el empleado se pregunta si esos días de descanso se consideran disfrutados o si puede recuperarlos posteriormente.

Ante cualquier incertidumbre relacionada con los derechos laborales, una de las principales referencias es el Estatuto de los Trabajadores. Esta norma regula cuestiones como la duración de las vacaciones, la forma de fijarlas y qué ocurre cuando coinciden con situaciones de incapacidad temporal.

La respuesta se encuentra en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores.

La norma establece que, cuando un periodo de vacaciones coincide con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto, la lactancia natural o determinados permisos vinculados al nacimiento y cuidado de menores, el trabajador tiene derecho a disfrutar sus vacaciones en una fecha distinta.

En concreto, la ley señala que el empleado tendrá derecho a disfrutar las vacaciones "en fecha distinta a la de la incapacidad temporal" o al finalizar el correspondiente periodo de suspensión del contrato, incluso aunque ya haya concluido el año natural al que correspondían esos días de descanso.

El Estatuto también contempla el supuesto de una baja médica por otras causas. En estos casos, cuando la incapacidad temporal impide disfrutar total o parcialmente las vacaciones durante el año natural correspondiente, el trabajador puede recuperarlas una vez reciba el alta médica.

La norma recoge expresamente que el trabajador podrá disfrutar esos días pendientes "una vez finalice su incapacidad" siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses desde el final del año en el que se generaron las vacaciones.

Otras cuestiones

Además de aclarar qué sucede cuando las vacaciones coinciden con una baja médica, el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores establece que las vacaciones anuales son retribuidas y que no pueden sustituirse por una compensación económica.

Asimismo, fija que la duración de las vacaciones será la pactada en convenio colectivo o contrato individual, aunque en ningún caso podrá ser inferior a 30 días naturales.

La norma también indica que las fechas de disfrute deben acordarse entre la empresa y el trabajador, siguiendo lo previsto en los convenios colectivos.

Cuando no exista acuerdo, será la jurisdicción social la que determine la fecha correspondiente.

Por último, el Estatuto obliga a las empresas a elaborar un calendario de vacaciones y garantiza que cada trabajador conozca las fechas que le correspondan con al menos dos meses de antelación respecto al inicio de su periodo de descanso.