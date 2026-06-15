Cheyenne lo dejó todo y se ha hecho monja a sus 29 años tras sentir la llamada en Perú: "El amor de Dios no caduca"

Mientras muchos jóvenes de su generación buscan su futuro entre estudios, trabajo o proyectos personales, Cheyenne Coll Jurado tenía claro desde hace años que su camino era otro.

La joven de Benidorm, de 29 años, acaba de realizar su primera profesión como hermana de la Doctrina Cristiana, culminando una vocación que nació durante la infancia, mientras estudiaba en un colegio religioso.

El pasado 30 de mayo dio un paso decisivo al emitir sus primeros votos religiosos en Mislata (Valencia), donde actualmente reside en la casa madre de la congregación.

Tras completar años de formación y discernimiento, la benidormense inicia ahora una nueva etapa marcada por la oración, la evangelización y la disponibilidad para ser destinada allí donde se la necesite.

Detrás de esta decisión hay una historia de búsqueda personal, renuncias y convicción.

Aunque durante años llevó una vida similar a la de cualquier joven de su edad, una experiencia misionera en Perú terminó de confirmar una inquietud que la acompañaba desde hacía tiempo y que acabaría guiando el rumbo de su vida.

Su vocación desde pequeña

La hermana recuerda que su vocación comenzó a manifestarse de pequeña, mientras estudiaba en el Colegio Nuestra Señora de los Dolores de Benidorm.

"Desde pequeñita yo decía 'yo de mayor quiero ser monja'", explica entre risas. Tanto era así que en el colegio los alumnos mayores la apodaban "la monjita", un sobrenombre que, lejos de molestarle, llevaba con orgullo.

Aquella inclinación fue ganando fuerza durante la adolescencia. Una excursión escolar le permitió conocer a unas monjas de clausura y una de ellas despertó de nuevo la posibilidad de dedicar su vida a Dios, pero el camino no fue inmediato.

Cuando compartió esa inquietud con su madre, la reacción familiar la llevó a aplazar la decisión. Su familia, pese a no ser creyente, eligió ese centro educativo porque está muy bien considerado en la ciudad.

Durante varios años tuvo pareja y desarrolló una vida completamente normal, dejando en segundo plano aquella idea que había estado presente desde la infancia.

Cheyenne Coll en su primera Profesión Religiosa Cedida

El viaje a Perú

El punto de inflexión llegó durante una misión en Perú. Allí, en una adoración al Santísimo junto a varias hermanas de la congregación, vivió una experiencia que marcaría definitivamente su futuro.

"Desde ahí tuve claro que tenía que seguir avanzando en esa llamada", asegura.

A partir de ese momento, comenzó el proceso de formación dentro de la Congregación de Hermanas de la Doctrina Cristiana, superando las etapas de aspirantado, postulantado y noviciado hasta llegar a la primera Profesión Religiosa.

Su nueva vida

Con sus votos de pobreza, castidad y obediencia ya emitidos, Cheyenne afronta una nueva etapa en la que combina la vida comunitaria con los estudios universitarios de Teología y la catequesis de jóvenes y adultos.

Por el momento permanece en Mislata, aunque desconoce cuál será su próximo destino. La decisión corresponde a la madre general de la congregación y podría llevarla tanto a distintas comunidades de España como a misiones internacionales en países como Colombia, Perú o Kenia.

"Estoy disponible para ir donde se me necesite", afirma.

La joven reivindica una imagen actual de la vida consagrada, alejada de muchos de los tópicos que todavía existen en torno a ella.

Además de los momentos de oración, dedica tiempo a la lectura, disfruta de escapadas junto al mar, practica buceo y comparte aficiones cotidianas con el resto de la comunidad, como ver series. Entre sus favoritas se encuentra 'The Chosen'.

En su congregación, el hábito es opcional, y por el momento ella ha decidido no utilizarlo, aunque no descarta hacerlo en el futuro, "si es que Dios se lo pide", tal y como explica.

"Con nuestra cruz, con nuestra forma de ser, con nuestro estilo de vida, mostramos a los demás este tipo de vida", detalla.

Una 'moda'

Cheyenne observa con optimismo el creciente interés de algunos jóvenes por la espiritualidad y la fe. Frente a quienes consideran que se trata de una tendencia pasajera, defiende que detrás existe una búsqueda sincera de sentido.

"Bendita moda si sirve para que el joven se encuentre con Cristo", afirma.

Por ello también apuesta por la presencia de la Iglesia en las redes sociales, convencida de que es necesario estar allí donde hoy se encuentran las nuevas generaciones.

Siguiendo el espíritu de la fundadora de su congregación, sostiene que "cualquier medio es bueno para dar a conocer a Dios".

A su juicio, las modas van y vienen, pero hay algo que permanece. "El amor de Dios no tiene fecha de caducidad".

Lo que echa de menos

Pese a la firmeza con la que vive su vocación, reconoce que también existen renuncias personales. Cuando se le pregunta qué es lo que más añora de su vida anterior, su respuesta llega sin dudar.

Su tío con síndrome de Down ocupa un lugar muy especial en su corazón. "Es el regalo más grande que Dios me ha hecho", asegura.

Especialmente echa de menos despertarlo cada mañana, una rutina familiar que recuerda con enorme cariño. Aun así, insiste en que nunca ha tenido dudas sobre el camino que ha elegido.

Su mensaje

Inspirada por los recientes mensajes del Papa tras su visita a España y por su invitación a ser "chispa de una humanidad nueva", la benidormense lanza una reflexión dirigida especialmente a quienes sienten inquietudes espirituales o se encuentran en un momento de búsqueda personal.

"No tengáis miedo a reconocer a Dios en nuestra vida", concluye.