Ya entró en vigor: los trabajadores tienen derecho a disfrutar de 14 días festivos pagados y no recuperables

Los trabajadores en España pueden disfrutar cada año de un máximo de 14 días festivos laborales que, además, deben ser retribuidos y no tienen que recuperarse posteriormente.

Así lo recoge el Estatuto de los Trabajadores, una de las normas de referencia para resolver las dudas más habituales relacionadas con los derechos laborales.

Cuando surge cualquier incertidumbre sobre festivos, permisos, descansos o jornadas laborales, los expertos recomiendan consultar directamente el Estatuto de los Trabajadores. Este texto legal regula aspectos fundamentales de la relación laboral y establece con detalle los derechos y obligaciones tanto de empleados como de empresas.

La normativa es clara respecto al número máximo de festivos que pueden disfrutarse cada año. El artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores establece que "las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales".

Esto significa que los empleados tienen derecho a ausentarse de su puesto de trabajo durante esos días sin sufrir una reducción salarial y sin necesidad de compensar posteriormente las horas no trabajadas.

Además, la ley fija una serie de festividades que deben respetarse en todo el territorio nacional. En concreto, señala que "se respetarán como fiestas de ámbito nacional las de la Natividad del Señor, Año Nuevo, 1 de mayo, como Fiesta del Trabajo, y 12 de octubre, como Fiesta Nacional de España".

Los domingos festivos

Una de las preguntas más frecuentes entre los trabajadores es qué sucede cuando una fiesta laboral coincide con un domingo.

En este caso, el Estatuto contempla la posibilidad de trasladar el descanso. La norma indica que el Gobierno puede mover a lunes determinadas fiestas de ámbito nacional y añade que será trasladado "al lunes inmediatamente posterior el descanso laboral correspondiente a las fiestas que coincidan con domingo".

Gracias a esta previsión, los trabajadores no pierden el derecho al descanso cuando una festividad cae en un día que ya suele ser no laborable para gran parte de la población.

El papel de las autonomías

Otra cuestión habitual es por qué el calendario laboral cambia de una comunidad autónoma a otra.

La explicación también se encuentra en el Estatuto de los Trabajadores. La ley permite que las autonomías sustituyan determinados festivos nacionales por celebraciones propias de su tradición.

Según recoge el texto, las comunidades autónomas podrán señalar "aquellas fiestas que por tradición les sean propias", siempre dentro del límite anual de 14 días festivos.

De esta forma, cada territorio puede adaptar parte de su calendario laboral a sus festividades históricas o culturales.

El descanso mínimo

Más allá de los festivos, el Estatuto también regula el descanso semanal de los trabajadores.

La norma establece que los empleados tienen derecho a un descanso mínimo de día y medio ininterrumpido cada semana. Como regla general, este periodo comprende la tarde del sábado o la mañana del lunes y el domingo completo.

En el caso de los menores de 18 años, la protección es mayor, ya que la duración mínima del descanso semanal debe ser de dos días ininterrumpidos.

Otros permisos

El artículo 37 también recoge algunos de los permisos retribuidos más conocidos. Entre ellos figura el derecho a 15 días naturales por matrimonio o registro de pareja de hecho.

Asimismo, contempla cinco días por enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica de determinados familiares, dos días por fallecimiento de familiares cercanos, -ampliables cuando exista desplazamiento-, y un día por traslado del domicilio habitual.

La norma también reconoce permisos para el cumplimiento de deberes públicos, la realización de exámenes prenatales, situaciones derivadas de fenómenos meteorológicos adversos o incluso para los actos preparatorios de la donación de órganos o tejidos.

Festivos en Alicante

En el caso de Alicante, el calendario laboral de 2026 incluye un total de 14 días festivos retribuidos y no recuperables, tal y como marca la normativa estatal.

A los festivos nacionales y autonómicos se suman dos fechas propias de la ciudad: el 16 de abril, con la celebración de la Santa Faz, y el 23 de junio, por las Hogueras de San Juan.

El resto del calendario en la Comunitat Valenciana recoge jornadas como el 1 de enero (Año Nuevo), el 19 de marzo (San José), el 1 de mayo (Fiesta del Trabajo) o el 9 de octubre, día de la Comunitat Valenciana.

También se incluyen festivos tradicionales como Viernes Santo, el Lunes de Pascua, la Asunción de la Virgen o Navidad, configurando así un calendario que combina celebraciones nacionales, autonómicas y locales.