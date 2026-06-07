El municipio más bonito conocido como 'el paraíso del arroz': Patrimonio Cultural ideal para visitar en verano

Hay ciudades que se visitan y otras que también se saborean, y Alicante pertenece a ambas. Un destino que se ha ganado el título de 'paraíso del arroz' gracias a una tradición gastronómica única que convierte cada mesa en una experiencia mediterránea completa.

Aquí el arroz no es un acompañamiento, sino el auténtico protagonista. Bajo el sello de 'Alicante Ciudad del Arroz', el municipio impulsa su legado culinario como punto de encuentro entre cocina, territorio y cultura. Arroces secos, melosos, caldosos o al horno componen un repertorio casi infinito.

Los productos del mar y de la montaña que se combinan en recetas donde la tradición y la innovación caminan de la mano. Como recuerda Turismo de la Comunitat Valenciana, la ciudad invita a "disfrutar de este maravilloso destino con los cinco sentidos", con el arroz como hilo conductor.

Alicante, ciudad del arroz

En Alicante se podría comer un arroz distinto cada día del año sin repetir experiencia. Esa diversidad ha convertido a la ciudad en un referente gastronómico del Mediterráneo, donde la cocina se entiende como un reflejo directo del paisaje.

El proyecto 'Alicante Ciudad del Arroz' no es solo una marca, sino una declaración de intenciones. Su objetivo es poner en valor una tradición que une el mar, la huerta y la montaña en platos que forman parte de la identidad local.

Desde el clásico arroz del senyoret hasta el arroz con costra o el de pulpo, la creatividad culinaria se mezcla con el respeto por el producto.

Arroz a banda Shutterstock

Sabores con historia

La cocina alicantina se apoya en dos pilares, como son el mar y la tierra. Esa dualidad se traduce en recetas como el caldero, la olleta o las múltiples versiones del arroz que definen su gastronomía.

El arroz, además, tiene una historia milenaria que lo vincula a rituales ancestrales en Asia antes de convertirse en uno de los pilares de la dieta mediterránea, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En Alicante, ese legado se transforma en identidad. Cada plato es una interpretación del territorio, una forma de contar quiénes son sus gentes a través del sabor.

Qué ver en la ciudad

Más allá de la mesa, la ciudad de Alicante es un destino vibrante donde el mar siempre marca el ritmo. El paseo por la playa del Postiguet abre la experiencia con vistas al Mediterráneo y al perfil urbano de la ciudad.

Desde allí, la silueta de la Casa Carbonell y la Explanada de España acompaña al visitante en un recorrido lleno de vida que conecta directamente con el puerto y su ambiente marinero. Muy cerca, el ferry hacia la isla de Tabarca ofrece una escapada imprescindible a un enclave de aguas cristalinas y gran valor histórico, la Isla de Tabarca.

El casco antiguo invita a perderse entre calles con historia. El Ayuntamiento, la Concatedral de San Nicolás de Bari o la Iglesia de Santa María muestran el pasado monumental de la ciudad, mientras el Mercado Central late como un auténtico templo gastronómico.

La Explanada de España.

Santa Cruz y el castillo

El barrio de Santa Cruz es una de las postales más reconocibles de Alicante: fachadas blancas, flores en los balcones y callejuelas que parecen detenidas en el tiempo.

Desde allí se asciende al Monte Benacantil, donde se levanta el imponente Castillo de Santa Bárbara, una fortaleza de origen árabe que ofrece una de las mejores vistas del litoral mediterráneo.

El recorrido continúa con la cultura: el MARQ, Museo Arqueológico Provincial, y el MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, completan una oferta que combina pasado y vanguardia.

Alicante vive uno de sus momentos más especiales en junio con las Hogueras de San Juan, que se celebran del 20 al 24. Fuego, arte efímero y tradición llenan las calles en una de las fiestas más emblemáticas del Mediterráneo.