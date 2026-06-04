Ya entró en vigor: la Ley de Bienestar Animal prohíbe dejar a tu mascota fuera del restaurante sin un cartel visible

La normativa de bienestar animal, en vigor desde 2023, establece que los establecimientos que no permitan la entrada de mascotas deben indicarlo de forma clara mediante un cartel visible desde el exterior, evitando así confusiones a la hora de acceder con animales de compañía.

Cada vez más familias consideran a sus mascotas como un miembro más del hogar. Perros y gatos forman parte de la rutina diaria, acompañan en paseos, viajes y planes de ocio, y su presencia en la vida social se ha normalizado.

Aun así, la realidad sigue siendo que no todos los espacios están adaptados para su acceso, lo que obliga a planificar con antelación dónde pueden entrar y dónde no.

En este contexto, la Ley de Bienestar Animal regula el acceso de los animales de compañía a transportes y establecimientos.

En su artículo 29 se indica que los espacios públicos y privados "podrán facilitar la entrada de animales de compañía que no constituyan un riesgo para las personas, otros animales y las cosas", siempre respetando la normativa sanitaria y las ordenanzas municipales.

La norma también afecta directamente a restaurantes, bares y hoteles.

En caso de que decidan no permitir su entrada, la ley es clara: "deberán mostrar un distintivo que lo indique, visible desde el exterior del establecimiento".

Es decir, el cliente debe saberlo antes de entrar, sin sorpresas de última hora ni situaciones incómodas en la puerta.

Además, la ley abre la puerta a una mayor convivencia entre personas y animales en el espacio público. Establece que, salvo prohibición expresa y señalizada, se permitirá el acceso a edificios y dependencias públicas.

Incluso los ayuntamientos deberán promover el acceso a playas y parques para animales que no supongan riesgo, reservando al mismo tiempo zonas específicas para su esparcimiento.

En paralelo, la normativa recuerda que la responsabilidad sigue siendo del dueño. Los animales deben acceder a estos espacios en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y bajo las medidas de seguridad que establezca cada establecimiento o medio de transporte.

Obligaciones

La Ley de Bienestar Animal no se limita al acceso de las mascotas a espacios públicos, sino que también introduce nuevas obligaciones para quienes conviven con perros.

En concreto, el artículo 30 establece que las personas que quieran ser titulares de un perro deberán acreditar la realización de un curso de formación específico.

Se trata de una formación que, según la ley, tendrá "validez indefinida" y será totalmente gratuita, aunque su contenido se concretará más adelante mediante desarrollo reglamentario.

Además, la norma introduce otra novedad relevante: la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil. En este sentido, el texto legal indica que el propietario deberá "contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros", que cubra posibles incidentes durante toda la vida del animal.