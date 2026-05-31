La playa donde desconectan Pilar Rubio: una cala de aguas turquesas y piedra perfecta para practicar buceo

El calor veraniego ya ha llegado a Alicante, y a gran parte de todo el país. Una subida de temperaturas que invita a los madrileños a bajarse a la Costa Blanca cada vez más temprano.

Es el caso de Pilar Rubio, la presentadora, actriz y modelo española, destaca por su amor y pasión por la costa alicantina, a la que ha acudido varias veces en los últimos años para practicar actividades como buceo, junto a Sergio Ramos y Pablo Motos.

Concretamente, Rubio se decanta por la cala Portitxol, conocida también como Cala La Barraca, uno de los lugares más impresionantes y paradisíacos de la costa alicantina.

Jávea, la joya de la Comunitat

En cuestión de años, Jávea se ha convertido en uno de los destinos favoritos de los famosos para veranear en España. A tan solo una hora de Alicante, este encantador pueblo alicantino enamora cada año a muchas celebridades, que no dudan en compartir sus visitas en las redes sociales.

Y es que el atractivo de Jávea no se explica solo por su ubicación. Su combinación de litoral, calas, paisaje mediterráneo y ambiente más reservado la ha colocado entre los enclaves más valorados para pasar el verano en la provincia. Esa mezcla de discreción y belleza natural es precisamente lo que la hace destacar frente a otros destinos más masificados.

Además, su fama no nace de una moda pasajera, sino de una cualidad que se repite año tras año, pues ofrece una experiencia vacacional donde el mar sigue siendo protagonista, pero sin renunciar a una sensación de calma muy difícil de encontrar en otros puntos de la costa.

Por qué atrae a los famosos

En lugares como Jávea, la privacidad pesa tanto como el paisaje. Para muchas celebridades, ese equilibrio entre exclusividad y anonimato parcial resulta clave a la hora de elegir dónde desconectar durante el verano. La localidad alicantina encaja bien en ese perfil porque permite disfrutar del Mediterráneo con menos exposición pública.

A eso se suma un entorno que invita a repetir visita. La oferta natural y el carácter costero del municipio refuerzan una imagen de refugio estival que, con el tiempo, ha ido consolidándose entre personajes mediáticos y familias que buscan un destino más tranquilo.

En definitiva, Jávea representa bien esa cara de la Costa Blanca que combina turismo, paisaje y cierta elegancia informal. No se trata solo de un pueblo bonito, sino de un lugar que ha sabido convertir su identidad mediterránea en su mayor reclamo. Esa personalidad propia es parte de su éxito.