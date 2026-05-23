Confirmado: el parque acuático más impresionante de España reabre sus puertas con atracciones de 33 metros

Aunque todavía falten unas semanas para la llegada oficial del verano, el calor ya está aquí y ya puedes disfrutar de una de las actividades más refrescantes de la temporada alta, como lo son los parques acuáticos.

En la provincia de Alicante, Aqualandia, en Benidorm y considerado como uno de los más impresionantes de España, reabre sus puertas desde el 23 de mayo con una temporada marcada por la adrenalina, las atracciones familiares y las novedades para el público infantil. Situado junto al Parque Natural de la Serra Gelada, el recinto afronta el verano como uno de los grandes referentes del ocio en la Costa Blanca.

Con más de cuatro décadas de historia, Aqualandia mantiene una propuesta que mezcla clásicos muy reconocibles con atracciones de alto impacto. Entre los favoritos históricos siguen destacando Los Rápidos y Pistas Blandas, presentes desde los inicios del parque y convertidos ya en parte de la memoria de varias generaciones de visitantes.

A esa oferta se suman algunas de sus propuestas más ambiciosas, como Verti-Go, considerado uno de los complejos de toboganes más altos del mundo en su categoría, y Cyclón, que conserva el récord de la montaña rusa acuática más larga de Europa. En el caso de Verti-Go, la experiencia alcanza alturas de 28 y 33 metros, un dato que refuerza el carácter extremo de una de las atracciones estrella del parque.

El público infantil también cuenta con un espacio protagonista. Adventureland y Jungle Kids amplían la experiencia familiar con una zona específica para los más pequeños, que incluye seis toboganes de distintas alturas e intensidades. La dirección del parque subraya que el objetivo sigue siendo ofrecer una experiencia completa, segura y adaptada a distintos perfiles de visitantes.

Inaugurado en 1985, Aqualandia fue pionero en España y se consolidó pronto como un icono del turismo de ocio en la Comunidad Valenciana. Hoy, con 150.000 metros cuadrados y una combinación de emoción, relax y vegetación mediterránea, sigue siendo una de las visitas más potentes del verano en Benidorm.

Las entradas para la nueva temporada ya están disponibles a través de la web oficial del parque.