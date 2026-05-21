El pueblo ideal para comer arroz junto al mar: 25 km de costa, una Reserva Natural Marina y tradición pesquera

Encontrar un destino donde combinar playas de aguas cristalinas, gastronomía marinera y paisajes mediterráneos no es complicado en la provincia de Alicante, pero pocos lugares reúnen tantos atractivos como Jávea.

Este municipio de la Costa Blanca se ha convertido en uno de los rincones favoritos para disfrutar de un buen arroz frente al mar, rodeado de calas, acantilados y tradición pesquera.

La primavera se presenta además como uno de los mejores momentos para descubrir la costa alicantina. Las temperaturas suaves, los días largos y el ambiente todavía tranquilo antes de la llegada masiva de turistas permiten disfrutar de playas, rutas y terrazas con mucha más calma que en pleno verano.

Con el Mediterráneo como telón de fondo y el macizo del Montgó vigilando el municipio, Jávea ofrece una escapada perfecta para quienes buscan desconectar junto al mar.

Sus más de 25 kilómetros de costa combinan arenales urbanos, pequeñas calas rocosas y miradores desde los que contemplar algunos de los paisajes más conocidos de Alicante.

Calas de postal

Una de las grandes señas de identidad de Jávea son sus playas y calas.

La Playa del Arenal concentra buena parte del ambiente y de los servicios turísticos, mientras que enclaves como la Cala del Portitxol, con su famoso islote y la icónica puerta azul, se han convertido en uno de los rincones más fotografiados de la Costa Blanca.

A ellas se suman otras zonas muy conocidas como la Cala Granadella, Cala Sardinera, Cala Ambolo o la Cala del Tangó, junto al puerto. Muchas de ellas destacan por sus aguas transparentes, ideales para practicar snorkel o buceo.

Más allá del mar, el casco histórico conserva el encanto mediterráneo con calles estrechas y edificios tradicionales. También destacan rutas como la de los miradores o espacios naturales como la Cova Tallada, uno de los parajes más visitados de la zona.

La gastronomía juega además un papel protagonista. Tal y como destaca Turisme Comunitat Valenciana, Jávea es un destino donde probar algunas de las recetas más típicas del litoral alicantino, con arroces marineros, guisos de pescado, gamba roja o el tradicional pulpo seco como protagonistas de muchas cartas.

Una reserva marina única

Uno de los grandes tesoros naturales de Jávea se encuentra en el Cabo de San Antonio, un espacio protegido situado entre Dénia y el propio municipio javiense.

Sus espectaculares acantilados, que superan los 150 metros de altura, se han convertido en una de las imágenes más reconocibles del litoral norte de Alicante.

Bajo el agua, la Reserva Natural Marina alberga un ecosistema de enorme valor ecológico. Las praderas de posidonia oceánica, los fondos rocosos y la gran variedad de especies marinas convierten este enclave en un lugar privilegiado para practicar buceo y snorkel.

Reserva del cabo de San Antonio Shutterstock.

En sus aguas habitan meros, cigalas, gorgonias y diferentes especies ligadas al Mediterráneo. El espacio protegido ocupa alrededor de 900 hectáreas y está considerado de gran interés ecológico, científico y paisajístico.

Dentro de este entorno también se encuentra la Reserva Marina de Pesca, donde existen limitaciones para proteger el ecosistema y garantizar la conservación de la fauna marina.

Además, la conocida Cova Tallada, excavada en los acantilados del cabo, mantiene actualmente el acceso regulado para evitar la masificación.

Kayak al amanecer en Jávea GVA

El refugio de famosos

Jávea lleva años consolidándose como uno de los destinos más exclusivos y populares para veranear en la Costa Blanca. En los últimos veranos, influencers, deportistas y rostros conocidos han llenado redes sociales con imágenes de sus calas y restaurantes junto al mar.

Uno de los famosos vinculados al municipio es Pablo Motos, que cuenta con una vivienda en la zona y suele pasar temporadas en la localidad. Entre sus amistades habituales también figuran Pilar Rubio y Sergio Ramos, habituales de la Costa Blanca durante la época estival.

La combinación de calas escondidas, gastronomía mediterránea, clima cálido y paisajes naturales ha convertido a Jávea en uno de los destinos más deseados del Mediterráneo español.