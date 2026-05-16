El castillo medieval construido sobre una montaña impresionante: protegido como Bien de Interés Cultural

Muchas murallas presentes en los pueblos pequeños suelen ser la atracción turística preferida de los visitantes, sin embargo, a veces la ciudad también aguarda sus secretos.

En el caso de la capital, Alicante, dominando el perfil de la ciudad desde lo alto del monte Benacantil, el castillo de Santa Bárbara es una presencia que define su identidad.

Su silueta recortada frente al Mediterráneo resume siglos de historia, resistencia y transformación, convirtiéndose en uno de los enclaves más emblemáticos de la costa levantina.

Construido estratégicamente sobre una elevación rocosa que alcanza los 166 metros de altura, el castillo ha sido testigo de múltiples civilizaciones.

Desde sus orígenes islámicos en el siglo IX hasta las posteriores reformas cristianas tras la conquista de Alfonso X en el siglo XIII, la fortaleza refleja una superposición de estilos y usos que hablan de su importancia militar y simbólica.

Cada muralla, torre y baluarte responde a una época distinta, adaptándose a las necesidades defensivas de cada momento.

La ubicación no es casual. Desde su cima, la vista abarca toda la bahía de Alicante, lo que permitía controlar posibles ataques por mar y tierra. Esta posición privilegiada explica por qué fue considerado durante siglos una pieza clave en la defensa del territorio.

Hoy, sin embargo, ese mismo punto estratégico ofrece una de las panorámicas más espectaculares de la ciudad, convirtiéndose en un atractivo tanto para visitantes como para quienes buscan redescubrir su entorno cotidiano.

Reconocido como Bien de Interés Cultural, el castillo de Santa Bárbara goza de una protección que garantiza la conservación de su valor histórico y arquitectónico.

Este reconocimiento no solo pone en valor su pasado, sino que también impulsa su uso como espacio cultural abierto, donde se celebran exposiciones, visitas guiadas y actividades que acercan la historia a un público amplio.

Más allá de su función defensiva original, el castillo se ha consolidado como un símbolo vivo. Pasear por sus patios, recorrer sus murallas o simplemente detenerse a contemplar el horizonte permite conectar con una historia que sigue presente.