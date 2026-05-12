El pueblo ideal para tapear junto al mar y descubrir su pasado romano: restos del siglo V a.C. y un paseo marítimo único

El Campello se ha consolidado como uno de esos destinos que combinan lo mejor del Mediterráneo con un viaje directo al pasado, donde tapear frente al mar se mezcla con la posibilidad de descubrir restos arqueológicos que se remontan al siglo V a.C. y pasear por un litoral que invita a quedarse.

La provincia de Alicante presume de calas y playas de aguas cristalinas, pero su verdadero valor va mucho más allá del sol y la arena. Su patrimonio histórico y cultural convierte cada escapada en una experiencia completa, donde el paisaje convive con siglos de historia que siguen muy presentes.

En este contexto, El Campello emerge como uno de los municipios más completos del litoral alicantino. Tal y como destacan desde Turisme de la Comunitat Valenciana, visitar este enclave "es mucho más que escoger un destino de playa", ya que distintas civilizaciones han dejado aquí un legado de gran valor.

Su paseo marítimo, uno de los más agradables de la costa, conecta con una oferta gastronómica perfecta para el tapeo junto al mar.

A pocos pasos, el municipio despliega un patrimonio que abarca desde torres vigía hasta jardines históricos, como los de Villa Marco, además de calas y playas que alternan tranquilidad y servicios.

La Illeta dels Banyets

El gran tesoro histórico de El Campello se encuentra en la Illeta dels Banyets, uno de los yacimientos más sorprendentes del Mediterráneo.

Situado en una pequeña isla unida a la costa por un istmo artificial, este enclave permite recorrer vestigios que abarcan desde la Edad del Bronce hasta la época romana.

Entre sus elementos más singulares destacan los conocidos “banyets”, unas pequeñas piscinas excavadas en la roca que, según los expertos, pudieron funcionar como viveros o piscifactorías romanas.

A través de canales, el agua del mar mantenía el pescado fresco durante más tiempo, una muestra del ingenio de estas civilizaciones.

El recorrido también permite descubrir restos de termas romanas y estructuras que evidencian la relevancia comercial del lugar.

A ello se suman piezas íberas como cerámicas o armas, que ayudan a entender la evolución histórica de este enclave estratégico frente al mar.

La visita, impulsada por el Museo Arqueológico de Alicante, cuenta con paneles explicativos que facilitan la interpretación del yacimiento.

Además, existe la posibilidad de adquirir una entrada combinada para conocer también otros puntos clave como Lucentum y el propio museo, completando así una ruta imprescindible para entender el pasado de la provincia.