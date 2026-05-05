Ni franceses ni portugueses: estas son las nacionalidades que eligen Alicante frente a otras zonas de España

La provincia de Alicante no solo destaca por su clima, sus playas o su calidad de vida. También se ha convertido en uno de los principales polos de atracción para población extranjera en España.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y diversos informes demográficos actualizados a 2024-2025, cerca de uno de cada cuatro residentes en la provincia ha nacido fuera del país, situándola como líder nacional en porcentaje de población extranjera.

Pero más allá del volumen total, Alicante presenta una particularidad: ciertas nacionalidades no solo están presentes, sino que eligen esta provincia por encima de cualquier otra en España.

El liderazgo británico sigue siendo incuestionable. Con más de 76.000 residentes, los ciudadanos del Reino Unido constituyen la comunidad extranjera más numerosa, representando aproximadamente uno de cada cinco extranjeros en la provincia.

Su presencia se concentra especialmente en zonas costeras, donde el clima suave durante todo el año y la infraestructura adaptada a residentes internacionales han consolidado auténticas comunidades británicas.

En segundo lugar se sitúa Marruecos, cuya población mantiene una presencia sólida y estable, vinculada en gran medida a sectores como la agricultura, la construcción y los servicios. A diferencia del perfil más residencial de otras nacionalidades europeas, la comunidad marroquí muestra un fuerte arraigo laboral y familiar.

El crecimiento más llamativo en los últimos años lo protagoniza Colombia. La comunidad colombiana ha experimentado un aumento notable, impulsado por oportunidades laborales y redes migratorias ya asentadas. Este fenómeno refleja una tendencia más amplia de llegada de población latinoamericana a la provincia.

Rumanía continúa siendo otra de las nacionalidades clave, con una presencia histórica relevante. Tradicionalmente vinculada al trabajo agrícola y al sector servicios, sigue siendo una de las comunidades más numerosas y estables.

En paralelo, la población ucraniana ha crecido significativamente en los últimos años, en parte debido a factores geopolíticos recientes, consolidando su presencia en distintos municipios de la provincia.

Entre los países de la Unión Europea, además del Reino Unido —ya fuera de la UE pero aún muy presente— destacan Italia y Alemania. Los italianos encuentran en Alicante un estilo de vida mediterráneo similar al propio, mientras que los alemanes se concentran especialmente en el norte de la provincia, atraídos por la tranquilidad, el clima y la calidad de los servicios.

También sobresale la comunidad procedente de Países Bajos, con una alta proporción de residentes de larga duración, muchos de ellos jubilados o teletrabajadores que han fijado su residencia de forma estable.

Por otro lado, Rusia mantiene una presencia relevante, especialmente en localidades como Torrevieja, donde se ha desarrollado una comunidad consolidada en las últimas décadas.

Finalmente, Argelia completa el listado de las principales nacionalidades, destacando como uno de los grupos más importantes procedentes de fuera de la Unión Europea, con vínculos geográficos y económicos que favorecen su presencia en la provincia.