Ya es oficial: la vía verde Española de solo 1.2 kilómetros ideal para recorrer a pie y llega a la ciudad más soleada

Hay veces en las que uno simplemente quiere salir de casa y andar hasta cansarse y sin rumbo, una actividad que también se puede hacer en Alicante.

Concretamente, si uno sale desde la playa de la Albufereta y decide seguir la costa hasta la ciudad, se topará con la Vía verde de la Cantera, un recorrido precioso que llega hasta casi la playa del Postiguet.

Este pequeño trazado de apenas 1,2 kilómetros se ha convertido, pese a su corta distancia, en uno de los paseos más agradables y accesibles del litoral mediterráneo.

Ubicada en Alicante, considerada una de las ciudades más soleadas de Europa, esta vía verde aprovecha el antiguo trazado ferroviario que conectaba la cantera del monte con el puerto.

Hoy, ese pasado industrial ha dado paso a un recorrido perfectamente acondicionado para peatones y ciclistas, con vistas que hacen que cada paso merezca la pena.

La Vía Verde de la Cantera destaca por su carácter accesible. Es prácticamente llana, lo que la convierte en una opción ideal para todo tipo de públicos: desde quienes buscan un paseo tranquilo junto al mar hasta familias con niños o personas que simplemente quieren desconectar sin complicaciones.

Uno de sus mayores atractivos es el entorno. A un lado, el Mediterráneo se abre con vistas limpias y constantes; al otro, las formaciones rocosas recuerdan el origen de este antiguo recorrido ferroviario.

En pocos minutos, el paisaje cambia lo suficiente como para mantener el interés, pero sin perder esa sensación de calma que define a las rutas cortas y bien aprovechadas.

Además, su cercanía al núcleo urbano permite integrarla fácilmente en cualquier plan. No hace falta organizar una excursión completa, sino que basta con acercarse, caminar sin prisa y dejarse llevar por el sonido del mar.

Es, en esencia, uno de esos lugares que demuestran que no hace falta recorrer largas distancias para disfrutar de una buena experiencia al aire libre.

En un momento en el que el turismo busca cada vez más opciones sostenibles y accesibles, esta pequeña vía verde se consolida como una alternativa perfecta. Breve, sencilla y con encanto, la Vía Verde de la Cantera confirma que, a veces, menos es más.