El pueblo español que parece sacado de la Edad Media: tiene menos de 300 habitantes y un castillo sobre una roca gigante

En pleno interior de Alicante existe un lugar que parece haberse quedado congelado en el tiempo: un pequeño municipio de apenas unos cientos de vecinos donde una fortaleza se aferra a una enorme roca vertical, dibujando una estampa que roza lo irreal.

La provincia de Alicante es mucho más que costa y turismo de sol y playa. En su interior se esconde un mapa de paisajes montañosos, valles silenciosos y pueblos que conservan una autenticidad cada vez más escasa.

Uno de los mejores ejemplos de ese patrimonio vivo es El Castell de Guadalest, un enclave que, según la asociación Pueblos más bonitos de España, es precisamente "uno de los pueblos más bellos de España". Una definición que, en este caso, no suena a exageración turística, sino a constatación evidente.

Guadalest se levanta literalmente sobre una peña abrupta, dominando el valle como si vigilara el paso del tiempo desde las alturas. Su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico-Artístico, se organiza en dos niveles: la zona amurallada superior y el antiguo arrabal, en el valle.

Caminar por sus calles es entrar en una postal tridimensional. Entre restos de murallas del siglo XVI, trazos medievales y vestigios de épocas aún más antiguas, el visitante encuentra una mezcla de arquitectura, paisaje y silencio que resulta difícil de replicar.

En lo más alto se conservan los restos del Castillo de San José, una fortaleza del siglo XI que tuvo un papel clave en la Edad Media y la Edad Moderna. Su estado actual es el resultado de siglos convulsos: terremotos, conflictos y una voladura durante la Guerra de Sucesión que marcaron su destino para siempre.

Sobre la historia

El pasado de Guadalest es tan intenso como su silueta es escarpada. Tras su origen musulmán y la conquista cristiana en el siglo XIII, el enclave pasó por distintas manos nobiliarias. En 1293, el rey Jaime II lo entregó a Bernardo de Sarrià, iniciando una etapa feudal clave para la comarca.

Más tarde, en 1543, los Reyes concedieron el título de Marqueses de Guadalest a Sancho de Cardona, vinculando el destino del municipio a una de las familias más influyentes del Reino de Aragón. En paralelo, los Orduña emergieron como figura esencial en la gestión local, llegando a ocupar cargos de relevancia política en siglos posteriores.

La historia, sin embargo, no fue benévola. En 1609 la expulsión de los moriscos vació el valle. Poco después, los terremotos de 1644 y 1748 golpearon con dureza el casco histórico. Y en 1708, la Guerra de Sucesión dejó otra herida con la destrucción parcial del castillo.

Hoy, todo ese legado forma parte del relato que impulsa tanto el propio municipio como Turismo de Guadalest, que reivindica su valor como uno de los conjuntos patrimoniales más singulares del Mediterráneo.

Un pueblo de museos

Más allá del castillo, Guadalest sorprende por su densidad cultural en un espacio mínimo. El visitante se encuentra con la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVIII, y con la emblemática Casa Orduña, hoy convertida en museo municipal.

El patrimonio se extiende también a su oferta museística, sorprendente para un municipio de un total de 284 habitantes. El Museo Etnológico reconstruye la vida tradicional del valle a través de objetos cotidianos, herramientas agrícolas y reproducciones de antiguos ingenios como molinos de aceite o cereales.

Museo de vehículos GVA

A ello se suma el Museo Histórico Medieval, con una de las colecciones más llamativas del recorrido, centrada en instrumentos de época. Y como contrapunto, los espacios dedicados a la miniatura, donde cuadros pintados en granos de arroz o esculturas imposibles desafían la lógica.

También destacan el Museo de Vehículos Históricos, con piezas del siglo XX, el Museo de Saleros y Pimenteros o el dedicado a belenes y casas de muñecas. Un conjunto ecléctico que convierte al municipio en un auténtico corredor cultural.

El entorno natural completa la experiencia. El embalse de Guadalest ofrece un recorrido perfecto para caminar entre montañas y agua, en un paisaje que refuerza la sensación de aislamiento y belleza contenida.

Desde Turisme de la Comunitat Valenciana se destaca precisamente ese equilibrio entre patrimonio y naturaleza, que ha convertido al municipio en uno de los destinos más visitados del interior alicantino, sin perder su escala humana ni su carácter original.