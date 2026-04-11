El municipio español donde desconecta Pablo Motos: la "casa de sus sueños" con vistas al mar y clima espectacular

En plena Costa Blanca hay un rincón que se ha convertido en el refugio favorito de Pablo Motos cuando necesita alejarse del ritmo de la televisión. Se trata de Jávea, una localidad costera que combina tranquilidad, paisajes mediterráneos y un clima privilegiado durante todo el año.

El presentador ha encontrado en este enclave su lugar ideal para desconectar. Allí posee una vivienda reformada a su gusto, situada en una exclusiva urbanización próxima al mar, desde donde disfruta de impresionantes vistas a los acantilados y al Mediterráneo.

Lejos del bullicio de las grandes ciudades, este destino destaca por sus calas de aguas cristalinas, su entorno natural protegido y una atmósfera relajada que ha seducido también a otras celebridades.

La zona donde se ubica su casa, cercana al Cabo de la Nao, es una de las más exclusivas del municipio, con villas de alto nivel y un entorno pensado para quienes buscan privacidad y confort.

Entre escapadas desde Madrid, el comunicador aprovecha este rincón alicantino para reunirse con amigos, disfrutar del mar y recargar energías en lo que él mismo considera su auténtico paraíso personal.

La casa de sus sueños

Para transformar esta vivienda en su paraíso personal, Motos confió en la empresa 'Villas de Lujo' de Dénia, especializada en proyectos de alta gama en toda la Costa Blanca.

"Cuando tomamos la decisión de comprar una casa, todo eran dudas", confesó el presentador en un vídeo grabado para la web de la constructora.

"La gran duda es en quién confías tanta pasta, en quién confías una decisión tan importante como hacer tu casa. La razón por la que me decidí por Antonio y por Villas de Lujo es porque desde el primer momento les vimos, tanto mi mujer como yo, apasionados con el trabajo", relató.

Las obras, que implicaron derribar la vivienda original para levantarla de nuevo, se completaron en seis meses, cumpliendo plazos y presupuesto.

"Me entregaron la casa en la fecha, en el precio y con la calidad que habían prometido. Mis amigos todavía no se lo creen", aseguró Motos, quien mantiene una relación de amistad con Antonio González Barber, director de la empresa, que además sigue encargándose del mantenimiento integral de la propiedad.

Según Idealista, el precio medio del metro cuadrado en la zona del Balcón al Mar es de 3.996 €/m2, solo superada por la zona del Puerto (4.257 €/m2 ). Actualmente, este portal inmobiliario cuenta con un total de 6 casas a la venta en la urbanización del Cabo en Jávea, con precios desde los 1.290.000 euros hasta los 4.125.000 €.