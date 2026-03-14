María José, chef: "El truco para unos garbanzos perfectos es cocerlos en agua caliente sin sal durante unos 45 minutos"

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Si quieres que los garbanzos queden en su punto, según María José San Román, la clave está en cocerlos directamente en agua caliente, sin sal, durante alrededor de 45 minutos, y añadir la sal solo al final. Así se asegura que la legumbre conserve su textura y sabor, evitando que se endurezca o se deshaga.

Ingredientes Garbanzos salteados Garbanzos secos

Agua

Sal

AOVE

Un diente de ajo

Brócoli

Un puñado de espinacas Paso 1 Coloca los garbanzos secos en un recipiente grande con abundante agua y déjalos en remojo toda la noche. Ten en cuenta que duplican su tamaño. Paso 2 Pon agua a calentar en una olla. Cuando esté caliente, añade los garbanzos escurridos. Cuécelos unos 45 minutos sin sal. Paso 3 Justo antes de escurrirlos, añade la sal al agua. Después escúrrelos y resérvalos. Paso 4 En una sartén amplia, añade aceite de oliva virgen extra y sofríe un diente de ajo picado. Paso 5 Incorpora los garbanzos cocidos a la sartén y fríelos en el aceite hasta que estén ligeramente crujientes. Paso 6 Agrega brócoli previamente blanqueado y saltéalo junto a los garbanzos. Paso 7 Añade un puñado de espinacas frescas y deja que se cocinen ligeramente con el vapor del salteado. Paso 8 Sirve el plato caliente, con un buen toque de aceite de oliva virgen extra.

Las legumbres son un pilar de la dieta mediterránea y aportan proteínas, fibra y nutrientes esenciales, pero a muchos les resultan aburridas si se limitan al clásico plato de siempre.

Por eso, hacerlos correctamente y combinarlos con distintos ingredientes o técnicas es fundamental para sacarles todo el partido. Los chefs conocen bien estos secretos y saben cómo transformar un simple garbanzo en un plato lleno de sabor.

En Alicante, María José San Román, propietaria del restaurante Monastrell, lleva años explorando estas posibilidades. La chef compartió hace ya algún tiempo en el canal de YouTube de Casa Mediterráneo su experiencia, mostrando algunos de sus trucos.

En uno de estos vídeos, San Román explica cómo preparar unos garbanzos salteados con brócoli y espinacas, demostrando que comer sano no está reñido con la creatividad.

La chef recuerda que los garbanzos han acompañado a las civilizaciones de la península ibérica desde hace siglos. Aunque hoy se compren con facilidad ya cocidos, San Román recomienda cocinarlos en casa, comenzando por dejarlos en remojo toda la noche para que dupliquen su tamaño.

"En agua caliente se han de echar las legumbres, especialmente los garbanzos", asegura, destacando que la cocción correcta dura unos 45 minutos, añadiendo la sal al final.

A la hora de cocinar, San Román propone una alternativa al clásico hummus: saltear los garbanzos con un ajo en aceite de oliva virgen extra, hasta que queden crujientes. Después incorpora brócoli blanqueado y un puñado de espinacas frescas, que se cocinan con el vapor del salteado.

"Lo que nos gusta es que estén bien fritos, porque cuando están crujientes es cuando más nos gusta", comenta la chef, mientras resalta el sonido de la sartén como parte del ritual culinario.

Más allá del sabor, San Román destaca la versatilidad de los garbanzos: sirven para ensaladas, guisos o como acompañamiento del arroz.

Además, subraya sus beneficios ecológicos, ya que su cultivo es sostenible, ayuda a conservar el terreno y reduce la huella de carbono. "Hidrogena el terreno y luego se pueden plantar otras cosas", explica.

Para concluir, la chef defiende el uso generoso de aceite de oliva en sus platos y desmonta los mitos sobre las grasas. "No comer lípidos no es correcto, el cuerpo y el cerebro los necesitan. Los americanos y los ingleses dicen good fat y no low fat. Y el aceite de oliva virgen extra es exactamente eso, una buena grasa", afirma.