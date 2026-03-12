Estos son los pueblos de Alicante con dos puentes seguidos en abril: tres días de descanso tras la Semana Santa

Algunas localidades de la provincia de Alicante contarán en abril de 2026 con una situación poco habitual en el calendario laboral: dos puentes consecutivos en apenas una semana.

Tras el descanso de la Semana Santa, varios municipios celebran el lunes 13 de abril una festividad local, lo que permite a muchos trabajadores disfrutar de otro fin de semana largo apenas unos días después.

La Semana Santa suele convertirse cada año en uno de los momentos más esperados para hacer una pausa en la rutina. Muchos aprovechan estas fechas para tomarse unas vacaciones, visitar a la familia o planear una escapada de unos días, ya sea dentro de la provincia o a otros destinos turísticos.

En la provincia de Alicante, además, estas fechas coinciden con un periodo en el que el turismo comienza a activarse de cara a la primavera.

Las procesiones, las tradiciones religiosas y el buen tiempo habitual en estas semanas convierten la Semana Santa en una oportunidad perfecta para desconectar antes de la llegada del verano.

Cuándo cae la Semana Santa

En 2026, la Semana Santa se celebra entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril. El calendario arranca con el Domingo de Ramos el 29 de marzo y continúa con las celebraciones propias de cada jornada hasta el Domingo de Resurrección.

Entre esas fechas se incluyen el Lunes Santo el 30 de marzo, el Martes Santo el 31 de marzo y el Miércoles Santo el 1 de abril. A continuación llegan el Jueves Santo el 2 de abril y el Viernes Santo el 3 de abril, que es festivo nacional en toda España.

La semana concluye con el Sábado Santo el 4 de abril y el Domingo de Resurrección el 5 de abril. En la Comunitat Valenciana, además, el lunes siguiente, el 6 de abril, se celebra el Lunes de Pascua, que también es festivo autonómico y prolonga el descanso durante tres días para muchos trabajadores.

San Vicente Ferrer

En algunos municipios de la provincia el descanso no termina ahí. Una semana más tarde, el lunes 13 de abril vuelve a ser festivo local en varias localidades, lo que genera un segundo puente apenas siete días después del anterior.

Es el caso de ciudades como Elche, Torrevieja, San Vicente del Raspeig o Xàbia, entre otras poblaciones más pequeñas. En todos estos municipios esa jornada se celebra en honor a San Vicente Ferrer o coincide con fiestas patronales locales.

Al caer en lunes, este festivo permite enlazar tres días de descanso consecutivos a quienes no trabajan durante el fin de semana, generando así otro puente justo después del de Semana Santa.

La festividad de San Vicente Ferrer se celebra el lunes posterior al segundo domingo de Pascua, por lo que no tiene una fecha fija en el calendario civil. Por esta razón suele caer en algún lunes del mes de abril.

En la Comunitat Valenciana esta celebración cuenta con una fuerte tradición, especialmente en Valencia y en numerosos municipios de la región. Las fiestas incluyen actos religiosos, procesiones y representaciones populares dedicadas al santo.

En varias localidades alicantinas, además, esta jornada se convierte en festivo local, lo que alarga el calendario de descanso tras la Semana Santa y permite disfrutar de un segundo puente consecutivo en pleno mes de abril.