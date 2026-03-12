Ya es oficial: quienes quieran tener perro deberán hacer un curso obligatorio, será gratuito y con validez indefinida

Las personas que quieran tener un perro en España deberán realizar un curso de formación previo. Así lo establece la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que obliga a los futuros propietarios a acreditar esta formación antes de convertirse en titulares del animal.

Las mascotas han pasado en los últimos años de ser simples animales de compañía a convertirse en un miembro más de la familia. Perros y gatos comparten cada vez más espacio en el hogar, participan en la vida cotidiana y forman parte del bienestar emocional de muchas personas.

De hecho, en España uno de cada tres hogares convive con al menos un animal de compañía. Este cambio social ha ido acompañado de una mayor sensibilidad hacia su protección y su bienestar, lo que ha impulsado nuevas normativas destinadas a mejorar su cuidado y evitar situaciones de abandono o maltrato.

En este contexto surge la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, publicada en el BOE el 29 de marzo de 2023 y en vigor desde el 29 de septiembre de ese mismo año. Su objetivo principal es establecer un marco común en todo el país que garantice el respeto y la protección de los animales.

La norma parte de una idea clave: los animales no son objetos, sino seres dotados de sensibilidad. Por ello, la legislación busca regular el comportamiento de las personas hacia ellos y promover una convivencia responsable.

Entre las medidas más destacadas se encuentra la obligación de formarse antes de tener un perro. Según recoge el artículo 30 de la ley, "las personas que opten a ser titulares de perros deberán acreditar la realización de un curso de formación para la tenencia de perros".

Curso gratuito y obligatorio

La formación tendrá carácter gratuito y su contenido se determinará posteriormente mediante desarrollo reglamentario. Además, el curso tendrá una validez indefinida, por lo que solo será necesario realizarlo una vez.

La normativa también introduce otra obligación importante para los propietarios de perros: contar con un seguro de responsabilidad civil. Tal y como establece la ley, durante toda la vida del animal el titular deberá "contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros".

Esta póliza deberá cubrir posibles incidentes derivados de la convivencia con el animal e incluir también a las personas responsables que puedan hacerse cargo del perro en determinados momentos.

Más medidas

La nueva legislación no se limita únicamente a los cursos para propietarios. El texto legal incluye un conjunto amplio de medidas destinadas a reforzar la protección animal en España y a reducir el abandono.

Entre otros aspectos, se promueve la adopción frente a la compra, se establecen normas más claras sobre cría y comercio de animales y se impulsa la identificación mediante microchip para mejorar su control.

La ley también busca unificar criterios en todo el territorio nacional, ya que hasta ahora las comunidades autónomas contaban con regulaciones muy diferentes.

Con este marco común, las administraciones pretenden reforzar la protección de los animales y fomentar una cultura de convivencia basada en el respeto.