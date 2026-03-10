'Yo sí te veo': la campaña contra el muro de silencio de la explotación de mujeres en pisos tras la pandemia

Agustina Canales es una de las trabajadoras que ayuda en la reinserción de víctimas de trata. M.H.

Seguramente no la habrá visto. Puede ser la vecina del quinto. O la del tercero. Las mujeres víctimas de trata y explotación sexual ya no están en casas aisladas. Desde la pandemia de la covid, esta es una realidad en España que ocurre a escasos metros. Y se suele vivir a espaldas de ellas. Por eso la organización FIET trabaja con el lema Yo sí te veo para ayudar a su reinserción.

Este marzo su objetivo es romper esa invisibilidad. Así lo cuenta a EL ESPAÑOL Javier Lacave, responsable de comunicación y sostenibilidad económica de la entidad: "Desgraciadamente, no queremos ver lo que tenemos en el piso de abajo", lamenta.

El fenómeno ha mutado drásticamente desde la crisis sanitaria, trasladándose del extrarradio a las comunidades de vecinos. Y con eso "desgraciadamente se ha invisibilizado más todavía una causa tan fuerte y tan grave", señala Lacave sobre lo que denomina el fenómeno del "quinto piso".

Esta nueva tendencia dificulta la detección de las víctimas, que quedan atrapadas en un entorno aparentemente normal, alejado de los prostíbulos con ventanas enrejadas. Lacave es tajante sobre la situación de estas mujeres: "Nos atrevemos a decir que el 90 % de las mujeres que están en esos pisos están contra su voluntad".

La provincia de Alicante es uno de los puntos negros detectados por la organización. En la capital, FIET tiene constancia de unos 50 pisos de explotación, mientras que fuera de ella la cifra asciende a otro centenar, aunque Lacave matiza que estas cifras se quedan cortas y podrían "superar el doble" en la realidad.

La gran movilidad de viajeros que se acercan a la provincia tiene una cara negativa, para este portavoz. "El volumen viene muy elevado por la cantidad de turismo que se mueve por la zona de Alicante", explica Lacave al vincular la afluencia de visitantes estacionales con un aumento de posibles víctimas.

La campaña personifica este drama en las historias de Sofía, Lilit y Claudia. Son tres nombres ficticios para mujeres reales que viven en casas que gestiona FIET. Salir de la explotación sexual es difícil en el caso de estas mujeres que abandonaron su país engañadas en la mayoría de casos por una oferta de trabajo que se convierte en esclavitud.

El proceso de recuperación es duro, "rememorando todo tu pasado" y las trampas en las que se ha caído. A través de estos testimonios, FIET busca que las víctimas vuelvan a tener "cara, manos, piernas... ser una persona más" ante los ojos de la sociedad.

En 2025, la entidad atendió a dos mil mujeres, una cifra que Lacave describe como "una gota en un gran océano" ante las estimaciones de hasta doscientas mil víctimas en España.

Ante esta realidad, la entidad apuesta firmemente por un cambio legislativo. "Desde FIET esperemos que el futuro sea la abolición de la prostitución directamente, que se prohíba todo cualquier tipo de explotación a cambio de dinero", concluye Lacave, mientras continúan trabajando con los cuerpos de seguridad para rescatar a más mujeres de este "bucle" de esclavitud.