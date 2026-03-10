El pequeño pueblo donde se fabrica uno de los mejores chocolates de España: "Imprescindible para un capricho goloso"

Una visitante, caminando por la localidad con su mascota. Laurine Maurice

Tras un largo día de trabajo, con frío o con calor, o simplemente "porque sí", el chocolate siempre es un valor seguro a la hora de buscar consuelo.

Si bien la primavera ya casi se asoma, el fresquito de principios de marzo todavía invita a comerse unos buenos churros con chocolate de Valor.

Un chocolate cuya procedencia viene directamente de un pueblo de Alicante, conocido también por sus emblemáticas casitas de colores.

Un pueblo con sabor a cacao

Pero, aunque muchos viajeros llegan a Villajoyosa por sus playas o por su casco antiguo lleno de fachadas pintadas, hay otro plan que se ha vuelto casi obligatorio: visitar el universo del chocolate.

La historia de Chocolates Valor comienza en 1881, cuando una familia local empezó a elaborar chocolate de forma artesanal.

Con el paso del tiempo, aquel pequeño negocio fue creciendo hasta convertirse en una de las marcas más reconocidas del país, sin perder su vínculo con el pueblo donde nació.

Hoy en día, la fábrica sigue estando en Villajoyosa y se ha convertido en una parada imprescindible para los amantes del cacao.

Un plan dulce que no falla

Uno de los grandes atractivos es el Museo del Chocolate Valor, un espacio donde se puede descubrir cómo llegó el cacao a Europa, cómo se elaboraba antiguamente el chocolate y cómo ha evolucionado su producción hasta la actualidad.

La visita incluye maquinaria histórica, el aroma inconfundible del cacao tostado y, por supuesto, una degustación final que muchos visitantes describen como "imprescindible para darse un capricho goloso".

Porque si algo caracteriza al chocolate de Valor es su intensidad. Especialmente su famoso chocolate a la taza, espeso y potente, que se ha convertido en todo un símbolo de la marca.

Tradición chocolatera

Villajoyosa no es solo la casa de Chocolates Valor. Durante décadas fue uno de los centros chocolateros más importantes de España. Muchas familias del municipio trabajaban en este sector, y el cacao formaba parte del día a día del pueblo.

Esa herencia todavía se percibe en sus calles y en su identidad. Y es que a lo largo de los años, el chocolate se ha convertido en un sabor local y muy tradicional del municipio.

Descubrir el entorno

No todo va a ser comer dulce. Otro tipo de plan que se puede hacer cerca de esta colorida localidad es sin duda pasear por la naturaleza.

En este sentido, una de las rutas de senderismo más populares es la conocida como Colada de la Costa.

Una senda que va desde la cala de Finestrat hasta la playa El Torres, donde los caminantes pueden bañarse en algunos lugares del trayecto, como por ejemplo en la playa naturista del Racó de Conill.

Otra de las rutas es la del Cantal de la Mola, situada en la Sierra del Cantal (entre los municipios de Villajoyosa y Orxeta). Este sendero, con una duración menor a las dos horas, comienza en el Barranco de la Mola, atraviesa el Cantal y llega hasta Pico Lázaro.